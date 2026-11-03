Washington. Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5:00 de la mañana en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 7:00 p.m. (hora local)

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Un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 8:00 p.m. (hora local)

Desde las 6:00 a.m. abrieron los centros en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, y las zonas orientales de Indiana y Kentucky, seguidos por los de Ohio, Carolina del Norte y Virginia Occidental, media hora más tarde, y los de Pensilvania, Maryland, Delaware, Carolina del Sur, Georgia, y zonas orientales de Florida y Michigan, a las 7:00 a.m.

Entre los grandes estados del país, los últimos colegios en abrir serán los de California (con más de 23 millones de votantes registrados), a las 7:00 hora local y en Háwai a la misma hora local.

Más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.