NUEVA YORK. Tras los cánticos de “¡Vuelve a postularte!” que resonaron en la sala, la exvicepresidenta Kamala Harris declaró el viernes ante activistas afroamericanos que está considerando seriamente volver a postularse a la presidencia.

“Podría ser. Lo estoy considerando”, le dijo Harris al reverendo Al Sharpton después de que este le preguntara directamente si se presentaría a la presidencia en 2028.

Los comentarios de Harris se produjeron durante la convención anual de la National Action Network, donde más de media docena de posibles candidatos se presentaron esta semana, con la esperanza de ganar terreno entre los votantes negros, que conforman uno de los bloques más poderosos del Partido Demócrata.

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La próxima temporada de primarias presidenciales demócratas no comenzará formalmente hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero la conferencia de esta semana mostró a varios demócratas que ya compiten por posicionarse en lo que promete ser una contienda reñida.

Por ahora, al menos, no hay un claro favorito. Pero en la conferencia de Sharpton sí que parecía haber una favorita.

Harris, la primera mujer afroamericana en ocupar la vicepresidencia y candidata presidencial demócrata en 2024, recibió la única ovación de pie y la mayor asistencia de público entre todos los aspirantes a la presidencia en 2028 esta semana.

Sharpton señaló que Harris obtuvo más votos en su fallida campaña de 2024 que incluso los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton.

“Sea cual sea su decisión, ha dejado huella en la historia”, afirmó Sharpton.

Harris ya había planteado la posibilidad de volver a postularse a la presidencia en los 15 meses transcurridos desde que dejó el cargo. Recientemente también creó un comité de acción política y comenzó a viajar por Estados Unidos para apoyar a los demócratas, especialmente en el Sur.

Sin embargo, algunos miembros del partido han centrado su atención en una nueva generación de líderes demócratas, dada la difícil situación de Harris en la última contienda presidencial.

La lista de oradores de la convención de esta semana incluyó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; al exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg; al gobernador de Illinois, JB Pritzker; al gobernador de Maryland, Wes Moore; al gobernador de Kentucky, Andy Beshear; al representante Ro Khanna de California; y a los senadores de Arizona, Mark Kelly y Ruben Gallego.

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Buttigieg, quien habló poco después de que Harris abandonara el escenario, recibió un aplauso discreto de una sala que estaba casi medio vacía. Algunos aplaudieron cuando mencionó su apoyo a los empleados federales y a las empresas minoritarias, pero muchos asistentes habían abandonado el auditorio, repleto de gente, tras el discurso de Harris para intentar tomarse una selfie con la exvicepresidenta.

Buttigieg, al igual que muchos otros aspirantes a la presidencia en 2028, restó importancia a la pregunta sobre si volvería a postularse.

Harris fue más explícita.

Repitió tres veces: “Lo estoy considerando”, cuando Sharpton le preguntó sobre una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

“Serví durante cuatro años a un paso de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval y en la Sala de Crisis. Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”, dijo Harris.

Y añadió: “Lo estoy considerando en función de quién, dónde y cómo se puede hacer el mejor trabajo para el pueblo estadounidense. Así es como lo veo. Los mantendré informados”.