Un hombre identificado como Kenneth Chee, dueño de una empresa de pirotecnia, fue arrestado el jueves mientras se encontraba en el parque Disney’s Hollywood Studios en Florida, en conexión con una explosión de fuegos artificiales en California que dejó siete personas muertas.

Chee visitaba el popular complejo turístico junto a su familia cuando agentes lo detuvieron como parte de una investigación relacionada con un estallido ocurrido el 1 de julio de 2025 en una propiedad del condado de Yolo, donde se almacenaban fuegos artificiales ilegales, informaron The Sacramento Bee y WESH 2 News.

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Ficha policial de Kenneth Chee tras su arresto el jueves 9 de abril de 2026. ( Departamento de Correcciones del Condado de Orange )

El arresto fue confirmado por el Departamento Correccional del condado de Orange, que indicó que el hombre fue detenido en la dirección 351 Studio Drive en Bay Lake, dentro del área de Hollywood Studios.

Chee enfrenta múltiples cargos, incluyendo siete acusaciones de asesinato y conspiración.

La compañía Devastating Pyrotechnics presuntamente estaba involucrada en la operación de un presunto sistema ilegal de almacenamiento y manejo de fuegos artificiales.

Otros seis individuos también fueron arrestados en relación con el caso.