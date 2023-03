Las autoridades de Nashville, en Estados Unidos, identificaron a Audrey Hale, de 28 años, como la persona sospechosa de perpetrar el lunes un tiroteo en la escuela primaria The Covenant School que dejó seis muertos: tres niños de 9 años y tres adultos.

16 Fotos Audrey Elizabeth Hale, exestudiante del colegio Covenant, llegó con tres armas con las que mató a tres niños y tres adultos en el recinto.

La atacante murió durante un intercambio de disparos con la policía en el segundo piso de la escuela cristiana privada que imparte clases desde preescolar hasta sexto de primaria y tiene unos 200 alumnos.

Según el jefe de la Policía Metropolitana de Nashville, John Drake, Audrey Hale fue estudiante de The Covenant School en algún momento. También dijo que la policía identificó el lugar dónde vivía en Nashville y que entrevistó a su padre, de acuerdo con CNN.

PUBLICIDAD

El macabro plan de Audrey Hale

De acuerdo con las investigaciones de la policía, Audrey Hale había planeado atacar varios lugares diferentes.

Portaba dos rifles de asalto AR-15 y una pistola 9 milímetros.

El martes, la policía confirmó que Hale compró al menos siete armas de forma legal en distintas tiendas de la ciudad, que tenía escondidas en su casa. Tres de ellas fueron usadas en el colegio.

La atacante dejó un manifiesto que “indica que iba a haber tiroteos en múltiples lugares, y la escuela era uno de ellos”, afirmó John Drake en una entrevista con NBC News.

Hale había mencionado otro lugar en Nashville, continuó Drake, pero debido a una “evaluación de amenazas” que realizó, ese lugar tenía demasiada seguridad y lo descartó.

El jefe policial añadió que en la casa de la atacante se incautó un mapa de la escuela que detallaba la ubicación de las cámaras de vigilancia y los puntos de entrada. También se halló una escopeta recortada.

Imágenes de cámaras de seguridad del colegio muestran a Audrey Hale apuntando con un rifle, va vestida con un pantalón de camuflaje y chaleco antibalas antes de ser abatida en un enfrentamiento con la policía en el segundo piso de la escuela.

“Dos agentes del MNPD [Departamento de Policía Metropolitana de Nashville] que ingresaron al edificio y se dirigieron siguiendo el sonido de los disparos, se enfrentaron con la persona en el segundo piso y le dispararon mortalmente”, escribió el MNPD en su cuenta de Twitter.

John Drake también le dijo a NBC News que los investigadores creen que la atacante tenía “cierto resentimiento por haber tenido que ir a esa escuela”.

PUBLICIDAD

“Mis conclusiones iniciales son que ella fue alumna de este colegio, pero no estoy seguro en qué año”, declaró Drake.

Lo que se sabe de Audrey Hale

Univisión informó que de acuerdo con su perfil de LinkedIn, se trata de una persona trans que se identificaba con pronombres masculinos. Pero el portavoz policial Don Aaron aclaró que “Audrey Hale es una mujer biológica que, en un perfil de las redes sociales, utilizó pronombres masculinos”.

El jefe de la Policía de Nashville John Drake fue preguntado sobre si se trató un “ataque selectivo” influenciado por razones de género, a lo que respondió que “hay cierta teoría al respecto”, de acuerdo con Univisión.

“Estamos investigando todas las pistas, y cuando lo sepamos exactamente, se lo haremos saber”, matizó Drake.

El tiroteo en Covenant es el más mortífero en una escuela de Estados Unidos desde el ataque en Uvalde, Texas, en mayo del 2022, que dejó 21 muertos.

Drake informó el martes que Audrey Hale estaba “bajo el cuidado de un médico” por un “trastorno emocional”. Sus propios padres, que fueron interrogados por la policía, pensaban que “no debería poseer armas”, pero creían que ya había vendido un arma y “no poseía más”.

El diario “The New York Times” señaló que la atacante era ilustradora y diseñadora gráfica con estudios en el Nossi College of Art and Design.

“Simplemente siempre fue una especie de chica tranquila, pero era muy seria con su trabajo... Me ha dejado boquiabierto”, dijo al New York Times Steve LaSuer, exprofesor de esa institución educativa.

PUBLICIDAD

Así fue el tiroteo

El ataque en la escuela The Covenant School duró al menos 14 minutos.

Audrey Hale entró en la escuela con tres armas de fuego, disparando a través de una puerta. El ataque abarcó dos plantas del edificio.

Un video de cámaras de seguridad la muestra caminando por los pasillos de la escuela, apuntando con un arma de asalto.

A las 10:13 de la mañana, la policía recibió una llamada que informaba de un tirador activo en el interior de la escuela y acudió rápidamente al lugar. Los cinco primeros agentes que llegaron oyeron disparos procedentes de la segunda planta, informó CNN.

Subieron las escaleras y se enfrentaron a la atacante, que “había estado disparando a través de una ventana a los coches de policía que llegaban”, dijo la policía de Nashwille en un comunicado.

A las 10:27 de la mañana, dos agentes abrieron fuego y mataron a la atacante.

“Esperaba que este día no llegara nunca a la ciudad. Pero nunca esperaremos para entrar y detener una amenaza, especialmente cuando se trata de nuestros hijos”, dijo Drake.

Tras la muerte de Hale, los niños fueron evacuados de la escuela y trasladados en autobuses para reunirse con sus familias. Un video mostró a los niños tomados de la mano y caminando en fila a la salida de la escuela, donde había miembros de la comunidad abrazándose.

Los tres estudiantes asesinados tenían 9 años. Fueron identificados como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney. Los tres adultos muertos en el tiroteo fueron identificados como Cynthia Peak, de 61 años; Katherine Koonce, de 60 años; y Mike Hill, de 61 años.

“Esta escuela se preparó para esto con entrenamiento para tiradores activos por una razón. No nos gusta pensar que esto vaya a ocurrirnos nunca. Pero la experiencia nos ha enseñado que tenemos que estar preparados porque en estos tiempos es la realidad en la que estamos”, dijo a CNN el concejal metropolitano de Nashville, Russ Pulley.