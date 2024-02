( The Associated Press )

Houston. El motivo de una mujer para abrir fuego en la megaiglesia del famoso pastor Joel Osteen seguía sin estar claro este lunes, un día después de que el tiroteo hiciera que los feligreses corrieran en busca de seguridad entre servicios ajetreados.

La policía dice que dos agentes fuera de servicio que trabajaban en la seguridad de la iglesia de Osteen, una de las megaiglesias más grandes de Estados Unidos, dispararon y mataron a la sospechosa. Otras dos personas también resultaron heridas a tiros, incluido un niño de 5 años que entró a la iglesia con la atacante y fue trasladado a un hospital en estado crítico.

PUBLICIDAD

Relacionadas Mujer dispara con arma larga en megaiglesia de Joel Osteen en Texas

Osteen dijo que la violencia podría haber sido peor si el tiroteo hubiera ocurrido durante el servicio más temprano y más amplio del domingo por la mañana.

¿Cómo se desarrolló el tiroteo?

El sonido de disparos dentro de la enorme iglesia, que anteriormente fue el hogar de los Houston Rockets de la NBA, sorprendió a los fieles justo antes de las 2 p.m. del domingo, aproximadamente a la hora en que muchas personas se preparaban para ver el Super Bowl.

El jefe de policía de Houston, Troy Finner, no identificó a la sospechosa en una conferencia de prensa el domingo mientras estaba cerca de Osteen. Describió a la atacante como una mujer en sus 30 años de edad, y dijo que entró a la iglesia vestida con una gabardina y una mochila y armada con un largo rifle, aunque no especificó el arma exacta.

El pastor Joel Osteen habló en conferencia de prensa tras el tiroteo el domingo. ( The Associated Press )

Finner dijo que la mujer entró a la iglesia con el niño, pero no describió su relación. La mujer comenzó a disparar y fue confrontada por dos oficiales fuera de servicio, un oficial de policía de Houston y un agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, quienes respondieron al fuego. Finner indicó que la mujer les dijo a los oficiales después de recibir un disparo que había una bomba, pero durante una búsqueda no se encontraron explosivos.

Él y otras autoridades en el lugar elogiaron a los oficiales por abatir a la atacante.

“Ella tenía un arma larga y podría haber sido peor”, dijo Finner. “Pero ellos dieron un paso al frente e hicieron su trabajo”.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son las víctimas?

Las autoridades no han revelado las identidades de nadie involucrado en el tiroteo.

No estaba claro cómo el niño, que fue llevado a un hospital infantil de Houston, fue alcanzado por los disparos. Cuando se le preguntó si el niño fue baleado por uno de los oficiales fuera de servicio que respondieron al fuego contra la sospechosa, Finner dijo que no quería especular, pero agregó: “Esa fémina, esa sospechosa, puso en peligro a ese bebé. Voy a echarle la culpa a ella”.

Las autoridades describieron a la otra víctima como un hombre de unos 50 años que resultó herido con una lesión en la cadera.

¿Cómo reaccionaron los feligreses adentro?

Alan Guity, cuya familia es de Honduras, ha sido miembro de la iglesia desde 1998. Dijo que escuchó disparos mientras descansaba dentro del santuario de la iglesia, mientras su madre trabajaba como ujier.

Joel Osteen dijo que la violencia podría haber sido peor si el tiroteo hubiera ocurrido durante el servicio más temprano. ( The Associated Press )

“Boom, boom, boom, boom. Y grité: ‘Mamá’”, dijo.

Guity, de 35 años, dijo que corrió hacia su madre y ambos se tumbaron en el suelo mientras continuaban los disparos. Guity relató que él y su madre oraron y permanecieron en el suelo durante unos cinco minutos hasta que alguien les dijo que era seguro salir del edificio. Mientras lo llevaban afuera, Guity pudo ver que la gente tenía miedo, lloraba y buscaba a sus seres queridos.

Guity dijo que él y su madre intentaron calmar a la gente adorando y cantando en español: “Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Muévete dentro de mí Espíritu Santo”.

¿Quién es Joel Osteen?

Osteen, de 60 años, tomó el mando de la Iglesia Lakewood después de que John Osteen, su padre y pastor fundador de la iglesia, falleciera en 1999. La iglesia ha crecido dramáticamente bajo Joel Osteen y asisten regularmente 45,000 personas semanalmente, lo que la convierte en la tercera megaiglesia más grande en los Estados Unidos, según el Instituto Hartford para la Investigación de la Religión.

PUBLICIDAD

Osteen es un líder de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, una creencia de que Dios quiere que sus seguidores sean ricos y saludables. Es autor de varios libros de gran éxito, entre ellos Your Best Life Now: 7 Steps to Living at Your Full Potential (Su mejor vida ahora: Siete pasos para vivir a su máximo potencial).

Sus servicios televisados llegan a unos 100 países y la renovación del estadio de su iglesia costó casi 100 millones de dólares.

Después de que el huracán Harvey inundó Houston en 2017, Osteen abrió su iglesia a quienes buscaban refugio después de que los críticos de las redes sociales señalaran al televangelista por no ofrecerse a albergar a personas necesitadas.