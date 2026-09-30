La Universidad de Cornell, una de las instituciones que integran la Ivy League en Estados Unidos, está en el centro de una controversia luego de que una exestudiante presentara una demanda en la que alega haber sido víctima de violación por parte de siete miembros de una fraternidad de esa institución.

¿Qué sucedió?

El caso se remonta a una noche de octubre de 2024, cuando la joven, identificada en la demanda como “Jane Doe” y quien tenía 20 años en ese momento, salió a compartir y consumir bebidas alcohólicas.

Según la demanda, posteriormente acudió a la casa de la fraternidad Chi Phi, donde fue a visitar a un amigo. Una vez allí, dos miembros de la fraternidad la presionaron para inhalar lo que le dijeron que era “ketamina”.

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La demanda sostiene que el consumo de alcohol y la sustancia dejaron a la joven en un estado en el que no podía controlar su cuerpo mientras se encontraba en el segundo piso de la residencia.

Más tarde, uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar envió un mensaje a través del grupo de Snapchat de la fraternidad en el que indicó que había una mujer “disponible” para tener relaciones sexuales en el segundo piso de la casa.

Fotocaptura de uno de los mensajes en el chat de miembros de fraternidad Universidad de Cornell ( Fotocaptura CBS )

La demanda alega que tras los mensajes la joven fue violada y que siete miembros de la fraternidad participaron en las agresiones sexuales. La violación habría durado varias horas.

Mensajes de miembros de fraternidad de Cornell University ( Fotocaptura documento demanda )

Además, sostiene que posteriormente algunos de los involucrados intercambiaron mensajes relacionados con lo ocurrido.

¿Qué pasó después?

La joven habría denunciado los hechos ante el Departamento de Policía de Cornell unas tres semanas después, el 8 de noviembre de 2024.

A partir de la denuncia, Cornell llevó a cabo una investigación interna que incluyó al menos 12 audiencias. Sin embargo, el asunto fue zanjado con la expulsión de solo dos de los siete señalados. Los demás involucrados recibieron sanciones menores, entre ellas suspensiones temporales, talleres o la realización de ensayos, según señaló el abogado de Doe, Thomas Giuffra, a CBS News.

Demanda Cornell University ( Fotocaptura )

“No arrestaron a ninguno de estos hombres. A ninguno. Eso sí se los puedo decir con certeza”, agregó Giuffra.

Por su parte, el fiscal del condado de Tompkins indicó que su oficina realizó una revisión de la investigación policial, pero determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos criminales en ese momento.

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La joven abandonó la universidad después de la presunta agresión.

¿Quiénes son los 7 señalados?

Los siete hombres identificados com en la demanda son: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.

Casi dos años después de los hechos, la joven presentó una demanda civil en la que solicita daños compensatorios y punitivos contra los siete presuntos involucrados y Cornell University, a la que señala por no haberla protegido ni haber evitado la agresión.

En medio de la demanda, el estado de Nueva York reabrió la investigación criminal sobre el caso. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, confirmó que su oficina está revisando nuevamente los hechos y preparando el caso para una posible presentación ante un gran jurado.