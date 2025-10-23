Karla García, madre de la niña de 12 años cuyos restos fueron hallados en un contenedor en New Britain, Connecticut, ya había enfrentado un proceso judicial previo que culminó en una sentencia suspendida.

Según reportes judiciales publicados por el medio CT Insider, el incidente ocurrió en 2019, cuando García, presuntamente dominada por los celos, golpeó repetidamente a una mujer vinculada con su pareja, Jonathan Nanita, quien también está acusado en el caso por la muerte de Jacqueline “Mimi” Torres García.

De acuerdo con los registros judiciales, tras ser acusada de agresión, García recibió una sentencia de dos años de libertad condicional el 9 de abril de 2019.

Actualmente, García enfrenta cargos de asesinato y crueldad infantil por hechos ocurridos contra su propia hija, quien presuntamente fue golpeada, privada de alimentos e incluso encerrada.

Las autoridades creen que Jacqueline murió aproximadamente un año antes de que sus restos fueran encontrados. Según la investigación, tras su fallecimiento, su padrastro trasladó el cuerpo al sótano de la vivienda que la familia alquilaba. Sin embargo, hedor que emanaba del cadáver obligó a los adultos a abandonar la casa y alojarse temporalmente con amigos o en hoteles.

Fue precisamente Nanita quien, según las autoridades, fue identificado por un vecino mientras abandonaba los restos de la menor en un contenedor en una propiedad abandonada en New Britain.

Mientras, la familia paterna de Jacqueline aseguró en una entrevista con Telemundo que durante meses intentaron comunicarse con la niña, pero su madre siempre les daba evasivas o les decía que “Mimi” no quería verlos.

Además de Karla García y Jonathan Nanita, la tía de la menor, Jackelyn García, también enfrenta cargos por presuntamente haber tenido conocimiento del patrón de abuso al que la niña fue sometida.