Karla García, madre de Jacqueline “Mimi” Torres García —la niña de 12 años cuyos restos fueron hallados en un contenedor en New Britain, Connecticut— confesó a las autoridades que dejó de alimentarla semanas antes de su muerte.

La impactante revelación forma parte de los documentos judiciales obtenidos por el medio CT Insider, en los que se detalla que García admitió haber dejado de darle comida a su hija durante las semanas previas al fallecimiento.

El caso, que también involucra al padrastro de la menor, Jonatan Nanita, y a su tía, Jackelyn García, ha tomado un giro aún más perturbador. Según las órdenes de registro, Jackelyn declaró a la policía que convivió de forma intermitente con la familia entre junio y agosto de 2024, y que durante ese tiempo fue testigo de reiterados abusos: Jacqueline era golpeada, privada de alimento y atada con bandas plásticas en una esquina de la casa como castigo cuando “se portaba mal”.

Las autoridades creen que Jacqueline murió aproximadamente un año antes de que sus restos fueran encontrados. Según la investigación, tras su fallecimiento, su padrastro trasladó el cuerpo al sótano de la vivienda que la familia alquilaba. Sin embargo, hedor que emanaba del cadáver obligó a los adultos a abandonar la casa y alojarse temporalmente con amigos o en hoteles.

Fue precisamente Nanita quien, según las autoridades, fue identificado por un vecino mientras abandonaba los restos de la menor en un contenedor en una propiedad abandonada en New Britain.

Por su parte, la familia paterna de Jacqueline aseguró en una entrevista con Telemundo que durante meses intentaron comunicarse con la niña, pero su madre siempre les daba evasivas o les decía que “Mimi” no quería verlos.

Los tres implicados en la muerte de la menor —su madre, su padrastro y su tía — ya fueron arrestados y enfrentan cargos relacionados con el caso.