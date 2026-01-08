Donna Ganger, madre de Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, aseguró que su hija debió estar “aterrorizada” en los momentos previos a su muerte.

La mujer, de 37 años, cayó mientras los agentes realizaban un operativo en el marco de la feroz política migratoria del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había confirmado que un agente mató a una mujer en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota, en un hecho que las autoridades justificaron como “defensa propia”. Un video publicado en las redes sociales que recoge el momento, muestra a los agentes cerca del auto mientras ella daba marcha atrás y luego aceleraba. El agente disparó varias veces.

Em el video también se muestra a un hombre que se identifica como médico y ofrece ayudar a la mujer, a lo que un agente de ICE responde “no me importa” y le impide acceder a la escena.

La versión del DHS, no obstante, es que la mujer estaba entre varias personas que presuntamente bloquearon la calle con sus vehículos para impedir el paso de los agentes de ICE.

Good fue identificada públicamente por su madre horas después de ser asesinada a tiros en declaraciones al diario Minnesota Star Tribune.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, dijo su madre, Donna Granger.

“Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”, agregó.

“Probablemente estaba aterrorizada”.

La madre de Good estaba desconcertada ante la idea de que ella estuviera involucrada en una protesta de ICE, y afirmó que “no formaba parte de nada parecido”.

Versiones encontradas

Tras la muerte de la mujer, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó en la red social X que “una de estas violentas alborotadoras utilizó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos”, y calificó el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”.

Mientras, los líderes locales no ocultaron su indignación por el asesinato a medida que las imágenes comenzaban a difundirse.

“A ICE, ¡lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante una acalorada rueda de prensa tras el tiroteo.

“Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario”, se burló.

El gobernador Tim Walz calificó la explicación del DHS sobre el tiroteo de “propaganda”. “He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda”, dijo Walz en X.

“El estado garantizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”, aseguró.

Good era madre de tres hijos, esposa y ciudadana estadounidense que se había mudado recientemente a Minneapolis, Minnesota. En redes y perfiles se describía como poeta, escritora y guitarrista aficionada, además de dedicada a su familia y comunidad. Estudió escritura creativa en la Old Dominion University, donde ganó un premio de poesía, y anteriormente trabajó como asistente dental y en una cooperativa de crédito, aunque en los últimos años se había concentrado en cuidar de sus hijos.