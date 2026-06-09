Una madre y su hija menor de edad fueron detenidas en Disney Springs, en Florida, por presuntamente llevarse sin pagar mercancía valorada en más de $2,000, incluyendo decenas de pines coleccionables.

Ivette Pérez enfrenta cargos por hurto mayor y por contribuir a la delincuencia de una menor, según reportó Fox 35 Orlando.

El presunto robo ocurrió el 13 de abril en la tienda Disney Pin Traders, donde empleados habrían observado a la menor guardando pines dentro de una bolsa. Un empleado estimó que tomó alrededor de 15 pines, mientras que otro indicó que fueron cerca de 40.

PUBLICIDAD

Los empleados también sospechan que Pérez intentó distraerlos al pedir una bolsa mientras la menor tomaba la mercancía.

“Ella me indicó, tras ser advertida de sus derechos Miranda, que sabía que estaba robando la mercancía, ya que su hija no tenía el dinero para comprar tantos artículos. No quiso intervenir y, en cambio, contribuyó, ayudó y facilitó los robos al permitir que conservara los artículos robados”, señala el informe citado por Fox.

También se alega que encontraron mensajes de texto intercambiados entre madre e hija en los que Pérez presuntamente le pedía que se apresurara y regresara al vehículo para evitar ser descubiertas cargando todas las bolsas.

Pérez, quien se declaró no culpable de los cargos, se encontraba bajo probatoria por un caso no relacionado en el condado de Miami-Dade, según Fox.