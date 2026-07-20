La selección del jurado comienza el lunes en el juicio contra una madre de Massachusetts acusada de estrangular a sus tres hijos mientras recibía tratamiento médico por problemas psiquiátricos que se desarrollaron después de dar a luz.

Lindsay Clancy se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato por las muertes de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, quien tenía 8 meses cuando sus hermanos fueron asesinados el 24 de enero de 2023.

Clancy, quien ahora tiene 36 años, se lanzó por una ventana después de matar a los niños y quedó paralizada tras la caída. Actualmente se encuentra recluida en un hospital estatal.

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Se espera que el juicio examine el complejo y poco común fenómeno de la psicosis posparto, que afecta a un porcentaje muy pequeño de mujeres que desarrollan delirios y, en ocasiones, alucinaciones después de dar a luz. Los abogados de Clancy —y su esposo— sostienen que ella no fue responsable de sus acciones.

Los fiscales argumentan que los asesinatos fueron intencionales y cuidadosamente planeados, y no el resultado de alguien que perdió el control.

El día de los hechos, Clancy, una exenfermera de parto y alumbramiento del Hospital General de Massachusetts, le pidió a su esposo, Patrick Clancy, que saliera a comprar comida para llevar y recogiera algo en la farmacia. Luego utilizó bandas de ejercicio para estrangular a sus hijos en la casa familiar en Duxbury, a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Boston.

Se espera que 18 jurados, incluidos seis suplentes, sean seleccionados durante varios días. Se prevé que el juicio dure varias semanas.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, no niega que ella mató a los niños, pero planea presentar una defensa por demencia.

“Todo este caso es una tragedia extrema”, dijo.

Clancy y su esposo presentaron demandas a principios de este año en las que acusan a sus proveedores médicos de no diagnosticar, tratar y monitorear adecuadamente una “grave condición psiquiátrica posparto”.

La demanda de Lindsay Clancy detalla que sufría depresión, tenía problemas para dormir y escuchaba repetidamente voces que le indicaban que lastimara a sus hijos y a ella misma. Pasó varios días en un hospital psiquiátrico pocas semanas antes de los asesinatos.

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“Lindsay Clancy hizo todo lo que una madre en su situación podía hacer. Reconoció que algo estaba mal con ella. Buscó tratamiento médico. Acudió a salas de emergencia. Llamó a líneas de crisis. Se internó en hospitales. Tomó los medicamentos que le recetaron. Comunicó a sus proveedores que sus síntomas estaban empeorando. Les dijo que los medicamentos la estaban haciendo sentir peor”, indicó la demanda.

El día de los asesinatos, Clancy dijo que escuchó voces que le decían: “Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas matarte”.

Ambas partes tienen al esposo de Clancy en su lista de testigos. Él ha dicho en entrevistas que perdona a su esposa.

En una publicación en GoFundMe varios días después de los asesinatos, Patrick Clancy escribió que el “impacto y el dolor son insoportables e implacables”, pero pidió al público que viera a Lindsay Clancy como él la veía antes de los hechos.

“La verdadera Lindsay era generosamente amorosa y cariñosa con todos: conmigo, nuestros hijos, nuestra familia, amigos y sus pacientes. Las fibras mismas de su alma están llenas de amor. Lo único que deseo para ella ahora es que, de alguna manera, pueda encontrar paz”, decía la publicación.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.