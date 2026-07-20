El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que consulta con el equipo jurídico de la ciudad para determinar si existe alguna base legal que permita ordenar el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuando visite la ciudad en septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con el New York Post, el alcalde reconoció que aún desconoce si tiene facultad para instruir al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a detener al líder israelí. Sin embargo, aseguró que el análisis legal continúa.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, expresó Mamdani en declaraciones concedidas a The New York Times, aludiendo a la Corte Penal Internacional (CPI).

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El funcionario sostuvo que Netanyahu debe responder por las acusaciones de crímenes de guerra presentadas ante la CPI, organismo que emitió una orden de arresto en 2024. No obstante, esa orden no tiene validez en Estados Unidos, país que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal.

Mamdani, identificado con posturas progresistas y a favor de la causa palestina, ya había manifestado durante su campaña para la alcaldía que intentaría detener a Netanyahu si este viajaba a Nueva York.

Aun así, dejó claro que cualquier acción dependerá de lo que permita la legislación vigente.

“La ciudad no va a escribir sus propias leyes. Lo que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso es lo que haremos”, afirmó.

Netanyahu responde a las declaraciones

Las expresiones del alcalde provocaron una rápida reacción del primer ministro israelí. En una entrevista con el locutor Sid Rosenberg en la emisora 77 WABC, Netanyahu acusó a Mamdani de favorecer a Hamás y de atacar a Israel, al que describió como “la única democracia que está hombro con hombro con los valores estadounidenses”.

“Debería fijarse a quién condena y a quién elogia”, sostuvo Netanyahu, quien además afirmó que el alcalde ignora que quienes manifiestan odio hacia Israel y el pueblo judío también terminan rechazando a Estados Unidos.

Las críticas también llegaron desde la representación israelí ante Naciones Unidas. El embajador Danny Danon publicó un mensaje en X en el que cuestionó al alcalde neoyorquino.

“No gobierna Nueva York; solo busca titulares atacando al Estado de Israel”, escribió Danon, quien añadió: “Y si alguien debería ser arrestado, es Zohran Mamdani”.

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Sobre la controversia de su esposa

Durante la entrevista, Mamdani abordó además la polémica relacionada con su esposa, la artista sirio-estadounidense Rama Duwaji, luego de que resurgieran antiguas publicaciones en redes sociales críticas hacia Estados Unidos e Israel.

Entre los señalamientos figura que Duwaji eliminó mensajes con elogios a grupos palestinos y cuestionamientos al respaldo militar estadounidense a Israel. También recibió críticas por haber marcado con “me gusta” una publicación que calificaba como un “engaño masivo” las denuncias de agresiones sexuales atribuidas a integrantes de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Ante esas críticas, el alcalde defendió a su esposa.

“Ella es su propia persona. Es una artista increíble, y sin embargo gran parte de cómo interactúa con el mundo se enmarca a través de ser mi esposa”, afirmó.

Según la información publicada, Netanyahu tiene previsto reunirse este mes en Washington con el presidente Donald Trump y posteriormente viajar a Nueva York en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se espera que sea su primera visita a Estados Unidos desde el inicio del conflicto con Irán en febrero.