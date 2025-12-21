Mamdani jurará su cargo como alcalde con una fiesta comunitaria el 1 de enero
El público podrá registrarse en línea para asistir al evento.
PUBLICIDAD
Nueva York. El alcalde electo de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, jurará su cargo con una fiesta en la sede de la Alcaldía y sus alrededores el próximo 1 de enero, según informó este domingo su equipo de transición.
Mamdani prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía a la 1:00 p.m., hora de Nueva York, en un evento que se retransmitirá en línea y en el que estarán presentes el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine.
La posterior ‘Block Party’ (fiesta comunitaria) se extenderá desde la calle Liberty hasta la calle Murray, en el Bajo Manhattan, y el público que quiera asistir debe registrarse a través de la página web del equipo de Mamdani.
Relacionadas
“Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, el mandato que ganamos y la ciudad que estamos dispuestos a liderar”, escribe Mamdani en un comunicado que recoge la prensa local.
En la nota, asegura que los trabajadores neoyorquinos son “el centro” de su agenda y les invita a participar en el evento, que contará con actuaciones musicales, “para dar la bienvenida a esta nueva era política en la Alcaldía”.
Mamdani, nacido en Uganda, del Partido Demócrata y musulmán, se convertirá cuando asuma el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, tras ganar las elecciones el pasado noviembre frente al independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Silwa.