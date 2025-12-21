Nueva York. El alcalde electo de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, jurará su cargo con una fiesta en la sede de la Alcaldía y sus alrededores el próximo 1 de enero, según informó este domingo su equipo de transición.

Mamdani prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía a la 1:00 p.m., hora de Nueva York, en un evento que se retransmitirá en línea y en el que estarán presentes el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine.

La posterior ‘Block Party’ (fiesta comunitaria) se extenderá desde la calle Liberty hasta la calle Murray, en el Bajo Manhattan, y el público que quiera asistir debe registrarse a través de la página web del equipo de Mamdani.

“Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, el mandato que ganamos y la ciudad que estamos dispuestos a liderar”, escribe Mamdani en un comunicado que recoge la prensa local.

En la nota, asegura que los trabajadores neoyorquinos son “el centro” de su agenda y les invita a participar en el evento, que contará con actuaciones musicales, “para dar la bienvenida a esta nueva era política en la Alcaldía”.

Mamdani, nacido en Uganda, del Partido Demócrata y musulmán, se convertirá cuando asuma el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, tras ganar las elecciones el pasado noviembre frente al independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Silwa.