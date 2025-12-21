Las autoridades estadounidenses confirmaron la pasada semana que el tiroteo que dejó dos muertos y varios heridos en la Universidad de Brown y el asesinato del profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Nuno F.G. Loureiro, estaban relacionados.

El tiroteo se desató dentro del edificio Barus & Holley, que alberga las facultades de ingeniería y física, mientras estudiantes participaban en sesiones de estudio y exámenes finales. Un hombre entró en un salón de clases y abrió fuego, dejando dos estudiantes muertos y nueve heridos, lo que provocó que la universidad emitiera alertas de emergencia para que alumnos y personal se escondieran o evacuarán mientras la policía y agencias federales respondían a la escena.

Nuno Loureiro ( Fotocaptura MIT portal )

Días después, Nuno F.G. Loureiro, profesor del MIT, fue asesinado en su residencia en Brookline, Massachusetts. Las autoridades investigan su muerte como parte de la misma serie de crímenes vinculados al sospechoso, que fue identificado como Claudio Nevas.

Nevas fue encontrado muerto mientras las autoridades intentaban arrestarlo.

Esto es lo que se sabe sobre el sospechoso:

Su nombre completo es Claudio Manuel Neves Valente, 48 años y de nacionalidad portuguesa.

y de nacionalidad portuguesa. Llegó a Estados Unidos para continuar estudios de posgrado tras estudiar física en Portugal.

tras estudiar física en Portugal. Fue estudiante en Brown University ; aunque al momento del tiroteo ya no estaba inscrito en la Universidad. No completó su maestría.

; aunque al momento del tiroteo ya no estaba inscrito en la Universidad. No completó su maestría. Conocía al profesor del MIT , Nuno F.G. Loureiro, desde sus años de estudios en Portugal porque coincidieron en el bachillerato.

, Nuno F.G. Loureiro, desde sus años de estudios en Portugal porque coincidieron en el bachillerato. Investigaciones apuntan a un vínculo entre ambos crímenes, aunque el motivo aún no está claro .

. Según declaraciones oficiales de la fiscalía en Massachusetts, no tenía antecedentes penales conocidos en Estados Unidos.

Fue encontrado muerto en Salem, Nueva Hampshire; se presume que se trató de un suicidio.

Este artículo aborda temas relacionados con suicidio y violencia. Si usted o algún familiar necesita ayuda, puede comunicarse de manera confidencial con la línea de apoyo PAS al 1-800-981-4357.