Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto en un almacén de Nueva Hampshire, informaron las autoridades, que también revelaron que era sospechoso de matar a un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés).

Claudio Neves Valente, de 48 años, exestudiante de Brown y ciudadano portugués, fue encontrado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, indicó el coronel Oscar Pérez, jefe de policía de Providence.

Los investigadores creen que es responsable de asesinar a tiros a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de la Universidad Brown el sábado pasado, y luego matar a Nuno F.G. Loureiro, profesor portugués del MIT, dos días después en su casa en un suburbio de Boston, a casi 80 kilómetros (50 millas) de Providence. Pérez dijo que, hasta donde saben los investigadores, Neves Valente actuó solo.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscrito en la universidad como estudiante de posgrado en Física de otoño de 2000 a la primavera de 2001.

“No tiene ninguna afiliación actual con la universidad”, subrayó.

Neves Valente y Loureiro asistieron previamente al mismo programa académico en una universidad en Portugal entre 1995 y 2000, reveló la fiscal federal de Massachusetts Leah B. Foley. Loureiro se graduó del programa de Física en el Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, en 2000, según su página de la facultad del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de un puesto en la universidad de Lisboa, de acuerdo con un archivo de un aviso de despido del entonces rector de la escuela en febrero de 2000.

Neves Valente había estudiado en la Universidad Brown con una visa de estudiante. Finalmente obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, afirmó Foley. Por ahora las autoridades desconocen dónde estuvo en el periodo entre el que se ausentó de la escuela bajo licencia en 2001 y obtuvo la visa en 2017. Su última residencia conocida fue en Miami.

Luego que las autoridades revelaron la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump suspendió el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente —conocidas como “green cards”— que permitió a Neves Valente permanecer en Estados Unidos.

Todavía hay “muchas incógnitas” con respecto al motivo, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. “No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esa aula”.

Cómo se desarrolló la investigación

El FBI dijo anteriormente que no sabía de ningún vínculo entre los tiroteos de Rhode Island y Massachusetts.

La policía acreditó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente por proporcionar la pista crucial que ayudó a las autoridades a dar con el agresor.

Después que la policía publicara imágenes de una persona que era buscada en relación con los crímenes, el testigo —identificado solamente como “John” en una declaración jurada de la policía de Providence— lo reconoció y publicó sus sospechas en el foro de redes sociales Reddit. Los usuarios de Reddit lo instaron a informar al FBI, y John afirmó haberlo hecho.

John narró que se había encontrado con Neves Valente horas antes en el baño del edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo y notó que llevaba ropa inapropiada para el clima, según la declaración jurada. Volvió a toparse con Neves Valente a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un Nissan sedán al ver a John.

“Cuando lo resuelves, lo resuelves. Y esa persona nos llevó al auto, lo que nos llevó al nombre”, dijo Neronha.

Su pista dio a los investigadores un detalle clave: un sedán Nissan con placas de Florida. Eso permitió a la policía de Providence acceder a una red de más de 70 cámaras callejeras operadas alrededor de la ciudad por la empresa de vigilancia Flock Safety. Esas cámaras rastrean matrículas y otros detalles de vehículos.

Las autoridades de Providence señalaron que luego de abandonar Rhode Island, Neves Valente colocó una matrícula de Maine sobre la matrícula del auto de alquiler a fin de ocultar su identidad.

Las imágenes de video mostraron a Neves Valente ingresando en un edificio de apartamentos cerca de la casa de Loureiro en un suburbio de Boston. Aproximadamente una hora después, se vio a Neves Valente entrando en el almacén de Salem, Nueva Hampshire, donde fue encontrado muerto, dijo Foley. Llevaba consigo un maletín y dos armas de fuego, detalló Neronha.

Las víctimas son un físico de renombre, un organizador político y un aspirante a médico

Loureiro se unió al MIT en 2016 y fue elegido el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma de la escuela, uno de sus laboratorios más grandes. Había estado trabajando para explicar la física detrás de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

Los dos estudiantes de Brown que murieron durante una sesión de estudio para los exámenes finales eran Ella Cook, de 19 años, alumna de segundo año, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, estudiante de primer año. Cook participaba activamente en su iglesia de Alabama y era vicepresidenta de los Republicanos de Brown College. La familia de Umurzokov emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando era niño, y él aspiraba a ser médico.

En cuanto a los heridos, tres fueron dados de alta y seis se encontraban estables el jueves, informaron las autoridades.

Aunque los funcionarios de Brown señalan que hay 1,200 cámaras en el campus, el ataque ocurrió en una parte más antigua del edificio de ingeniería que tiene pocas, si es que alguna, cámaras. Y los investigadores creen que el agresor entró y salió por una puerta que da a una calle residencial que bordea el campus, lo que podría explicar por qué las cámaras de Brown no capturaron imágenes del responsable.

¿Qué sucedió en investigaciones anteriores?

En tales ataques dirigidos y altamente públicos, los agresores generalmente se suicidan o son abatidos o arrestados por la policía, dijo Katherine Schweit, una agente retirada del FBI y experta en tiroteos a mansalva. Cuando logran escapar, las búsquedas pueden llevar tiempo.

En el atentado del maratón de Boston de 2013, los investigadores tardaron cuatro días en dar con los dos hermanos que lo perpetraron. En un caso de 2023, el reservista del ejército Robert Card fue encontrado muerto de un aparente suicidio dos días después de que matara a 18 personas e hiriera a otras 13 en Lewiston, Maine.

El hombre acusado de matar a la figura política conservadora Charlie Kirk en septiembre se entregó aproximadamente un día y medio después del ataque en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Y Luigi Mangione, quien se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan el año pasado, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Pensilvania.