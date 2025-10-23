Nueva York. Los principales candidatos a alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, propusieron este jueves respuestas diferentes a una redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) como la ocurrida ayer en las calles de Manhattan.

En su segundo y último debate antes de las elecciones del 4 de noviembre, los aspirantes abordaron su potencial gestión de una redada de ICE como la de ayer, que estuvo enfocada en una zona de vendedores ambulantes y se saldó con nueve detenidos, y que fue acompañada de protestas.

Mamdani, que sigue liderando las encuestas, tildó a ICE de “entidad temeraria” y aseguró que “lo que necesitamos hacer en nuestra ciudad es terminar el capítulo de colaboración entre la Alcaldía y el Gobierno federal que hemos visto con el alcalde (Eric Adams)”, que no se presenta a la reelección.

El legislador demócrata, que pertenece también al ala socialista de su partido, abogó además por aprobar una reforma de la venta ambulante que proteja a los vendedores y garantice “calidad de vida”, “en oposición a trabajar con el presidente (Trump), que busca declarar la guerra a esas mismas personas”.

Cuomo, exgobernador del estado y asociado al ‘establishment’, citó su experiencia tratando con Trump en su primer mandato y aseguró que hay que pelear con él, y que ya tuvo que hacerlo en el pasado en una acción similar de “interferencia” de ICE frente a la competencias locales.

“Llamé al presidente, fui a la Casa Blanca y le dije que eso no funcionaba en Nueva York, que no enviara a ICE sin coordinarse con nuestra Policía”, explicó Cuomo, refiriéndose en concreto a la resolución de problemas de “calidad de vida”, que atribuyó a la Policía local.

“Yo habría llamado al presidente y le habría dicho: more, está usted muy fuera de lugar. (Los agentes del ICE) están fuera de lugar. Llámelos a retirarse o voy a ordenar a la Policía a dar el paso y frenarlos, porque no es su jurisdicción”, abundó Cuomo, segundo en las encuestas.

El debate incluyó al aspirante republicano, Curtis Sliwa, que tiene escasas posibilidades en un bastión demócrata como Nueva York, y que igualmente opinó que “los (agentes) federales no deberían haber entrado en esta situación” pero criticó a los ciudadanos que “atacan” a las fuerzas del orden.