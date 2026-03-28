Washington. El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán, incluso mientras miles de tropas estadounidenses adicionales se despliegan en Oriente Medio.

Ha puesto en la picota a otros países por no ayudar a Estados Unidos, para luego decir que no necesita su ayuda. Ha retrasado en dos ocasiones los plazos para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Ha amenazado con “destruir” las centrales energéticas iraníes si la vital vía fluvial sigue cerrada en su mayor parte y ha afirmado que Estados Unidos “no se ve afectado” por el cierre.

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En un momento dado de este mes, Trump dijo que uno de sus predecesores -que, según insinuó con rotundidad, era demócrata- le dijo en privado que ojalá hubiera tomado medidas similares contra Irán. Los representantes de todos los expresidentes vivos negaron rápidamente que se hubiera producido tal conversación.

A medida que la guerra entraba el sábado en su segundo mes, la afición de Trump por los embellecimientos, las exageraciones y las falsedades se pone a prueba en un entorno en el que lo que está en juego es mucho más importante que una lucha política aislada.

Un presidente que durante mucho tiempo ha recurrido a la bravuconería y a las ventas para dar forma a los discursos y centrar la atención se enfrenta ahora a la imprevisibilidad de la guerra.

Leon Panetta, que sirvió a presidentes demócratas como secretario de Defensa, director de la CIA y jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que ha “visto suficientes guerras en las que la verdad se convierte en la primera víctima”.

“No es la primera administración que no dice la verdad sobre la guerra”, dijo. “Pero el presidente ha convertido en un enfoque estándar ante casi cualquier pregunta el mentir de una forma u otra sobre lo que está ocurriendo realmente y describir básicamente que todo va bien y que estamos ganando la guerra”.

Michael Rubin, historiador del American Enterprise Institute que trabajó como asesor de personal sobre Irán e Irak en el Pentágono de 2002 a 2004, dijo que Trump es “el primer presidente de cualquier partido en la historia reciente que no se ha autolimitado a vivir dentro de los límites retóricos”.

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“Así que, por supuesto, crea una gran confusión”, dijo.

Los zigzags son la clave

Para sus críticos, el estilo de Trump es una señal de que no tiene una estrategia coherente a largo plazo. Pero para Trump, los zigzags y zags parecen el punto, un método que mantiene a sus oponentes -y a casi todo el mundo- siempre en vilo.

El planteamiento quedó claro esta semana en las horas previas a que anunciara el segundo retraso del plazo para que Irán reabra el estrecho. Preguntado por lo que haría respecto al plazo, Trump dijo que no lo sabía y que tenía un día por delante para decidir.

“En tiempos de Trump, un día, ya saben lo que es, es una eternidad”, dijo el presidente republicano entre las risas de los miembros de su Gabinete.

Pero los inversores no se han dejado impresionar, y las acciones estadounidenses han cerrado su peor semana desde el comienzo de la guerra. Para algunos en el Capitolio, el desenfreno es más frustrante que divertido.

El representante Gregory Meeks, de Nueva York, principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, lamentó que Trump esté “yendo y viniendo y contradiciéndose constantemente.”

“La administración está improvisando”, dijo. “Entonces, ¿cómo se puede confiar en lo que dice el presidente?”.

Los republicanos no estaban dispuestos a ir tan lejos, pero su preocupación era evidente de cara a las dos semanas de vacaciones en Washington. El senador John Kennedy, de Luisiana, dijo que sus electores “apoyan lo que ha hecho el presidente”.

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“Pero la mayoría de mi gente también está igual o más preocupada por el coste de la vida”, dijo.

El representante republicano Chip Roy, de Texas, que forma parte de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes y es miembro del conservador Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, dijo que sus electores estaban de acuerdo con “volar alguna mierda por los aires”. No obstante, expresó sus reservas sobre la perspectiva de tropas terrestres y dijo que la administración no ha proporcionado suficientes detalles en las sesiones informativas para los legisladores. Esas sesiones, dijo, sólo revelan información que “se lee en los periódicos”.

“Acabar con los malos, acabar con las armas convencionales, acabar o al menos trabajar para acabar con la capacidad nuclear, presionar para mantener abierto el estrecho, todo eso son cosas buenas y yo las he apoyado y las seguiré apoyando”, dijo Roy. “Pero tenemos que tener una conversación seria sobre cuánto tiempo va a durar esto, botas sobre el terreno, todas esas cosas, presionar para que haya más sesiones informativas y entender hacia dónde se dirige todo esto”.

Los republicanos respaldan a Trump pero hay riesgos

Aunque Trump ha mantenido un profundo apoyo entre los republicanos, una encuesta de esta semana de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indica que el presidente corre el riesgo de frustrar a sus votantes si Estados Unidos se involucra en el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que prometió evitar.

Aunque el 63% de los republicanos apoya los ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, según la encuesta, sólo el 20% respalda el despliegue de tropas terrestres estadounidenses.

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Eso refleja los retos políticos que tiene por delante Trump, que no preparó al país para un conflicto de tal envergadura en ultramar. Si la guerra se prolonga o se intensifica, la presión sobre los republicanos podría aumentar antes de las elecciones de noviembre, cuando sus mayorías en el Congreso están en riesgo. Algunos en el partido han dicho que enviar tropas terrestres sería una línea roja que Trump no debería cruzar.

La administración también necesitará probablemente el apoyo del Congreso para 200.000 millones de dólares adicionales para apoyar la guerra. Esa cantidad de dinero, que Trump ha dicho que sería “bueno tener”, incluso cuando dijo que la guerra estaba “terminando”, sería una votación difícil en cualquier momento. Pero plantea riesgos particulares para los republicanos preocupados por el presupuesto en un año electoral.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo en un comunicado que Trump tiene “razón al destacar el gran éxito de la Operación Furia Épica”.

“Irán quiere desesperadamente llegar a un acuerdo por lo diezmados que están, pero el Presidente se reserva todas las opciones, militares o no, en todo momento”, dijo.

Podría haber cierta ‘lógica’ en el planteamiento de Trump

Rubin, ex asesor para Irán e Irak en el Pentágono, dijo que podría haber cierta “lógica” en el enfoque retórico en constante evolución del presidente hacia la guerra. Dijo que los comentarios iniciales de Trump sobre las negociaciones en curso, que Irán negó, podrían “sembrar la sospecha y el miedo dentro de los círculos del régimen.”

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“Tal vez Donald Trump o quienes lo asesoran simplemente quieren que los iraníes se vuelvan tan paranoicos que se nieguen a cooperar entre sí o tal vez incluso se vuelvan unos contra otros”, dijo. “Pero, de nuevo, siempre existe el peligro con Donald Trump de asumir que su retórica es algo más que disparar desde la cadera”.

El representante Adam Smith del estado de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, dijo que Trump no va a ser capaz de lograr plenamente sus objetivos, incluyendo la eliminación completa del programa nuclear de Irán, “en la trayectoria actual.”

Y si ese es el caso, dijo Smith, el presidente tiene la opción de confiar en sus habilidades retóricas para simplemente decir que Estados Unidos ganó - y poner fin a la guerra.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.