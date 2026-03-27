Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Israel amenazó el viernes con que sus ataques contra Irán “se intensificarán y se ampliarán”, aun cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones para poner fin a la guerra iban bien y dio más tiempo a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, no dio señales de que vaya a ceder.

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una creciente presión para poner fin al férreo control de Irán sobre el estrecho, una vía navegable estratégica por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

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Irán ha rechazado una propuesta de 15 puntos presentada por Washington para un cese al fuego que incluye que Teherán renuncie al control del estrecho, pero al mismo tiempo, el presidente ordenó el envío de miles de soldados más a la región, posiblemente, en preparación para un intento militar para arrebatar el control de esa vía marítima a Teherán.

Trump afirmó que, si Irán no reabre el estrecho a todo el tráfico para el 6 de abril, ordenará la destrucción de las plantas energéticas del país. Señaló el jueves que las conversaciones para poner fin al conflicto iban “muy bien”. Teherán sostiene que no participa en negociación alguna.

Israel apunta a la producción de armas de Irán y a la capital libanesa

Las sirenas antiaéreas se activaron en Israel y el ejército indicó que ha interceptado misiles iraníes a diario. El ministro de Defensa del país, Israel Katz, dijo que Irán “pagará un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra”.

“Pese a las advertencias, los disparos continúan”, dijo Katz. “Y, por lo tanto, los ataques en Irán se intensificarán y se ampliarán a objetivos y zonas adicionales que ayuden al régimen a construir y operar armas contra los ciudadanos israelíes”.

El ejército israelí indicó que sus ataques del viernes contra objetivos “en el corazón de Teherán” se dirigieron a sitios donde se producen misiles balísticos y otras armas. También indicó que alcanzó lanzamisiles y puntos de almacenamiento en el oeste del país.

También se vio humo sobre Beirut tras un ataque de madrugada, y el Ministerio de Salud de Líbano reportó más tarde dos fallecidos.

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Irán lanza misiles y drones contra sus vecinos árabes del golfo Pérsico

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que derribó misiles y aviones no tripulados que se dirigían a Riad, su capital.

Kuwait reportó que tanto el puerto de Shuwaikh, en la Ciudad de Kuwait, como el de Mubarak Al Kabeer, en el norte y que se construye dentro de la “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda” de China, sufrieron “daños materiales” a consecuencia de ataques. Al parecer, es una de las primeras veces que un proyecto vinculado a China en los estados árabes del golfo es atacado en la guerra. Beijing continúa comprando crudo iraní.

Las acciones estadounidenses bajaron el viernes en la apertura de los mercados, en una quinta semana consecutiva de pérdidas, la racha más larga de Wall Street en casi cuatro años. El S&P 500 cayó 0,4% en las primeras operaciones del día. El Dow Jones perdió 0,6% y el Nasdaq bajó 0,6%, rompiendo el patrón semanal de alternar ganancias y pérdidas a medida que las esperanzas de un fin de la guerra vacilaban.

Las bolsas asiáticas también bajaron el viernes debido a las crecientes dudas sobre las posibilidades de una desescalada. El precio del petróleo volvió a subir y el crudo Brent, el índice de referencia internacional, alcanzó los 107 dólares por barril en las operaciones matinales, un 45% más que cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.

EEUU impulsa solución diplomática, pero envía más tropas a la región

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El firme control de Irán sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ha causado una creciente preocupación por una crisis energética mundial y parece formar parte de una estrategia para lograr que Estados Unidos dé marcha atrás sacudiendo la economía global. Un bloque árabe del golfo afirmó el jueves que Teherán cobra un peaje a las embarcaciones para garantizar su paso seguro por la vía navegable.

Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la Casa Blanca ha entregado a Teherán una “lista de acciones” de 15 puntos para un posible alto el fuego, utilizando a Pakistán como intermediario. El documento incluye restricciones al programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán ha rechazado la oferta de Washington y presentó su propia propuesta de cinco puntos, que contempla indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Diplomáticos de varios países han tratado de organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán, posiblemente en Pakistán.

El Ministerio de Exteriores de Egipto indicó el viernes en un comunicado que su canciller, Badr Abdelatty, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos turco y paquistaní como parte de sus “esfuerzos intensivos” para organizar las conversaciones.

Abdelatty manifestó que esperaba “esfuerzos graduales de desescalada que, en última instancia, conduzcan al fin de la guerra”.

Mientras tanto, un grupo de buques estadounidenses se aproximaba a la región con unos 2.500 marines a bordo. Además, al menos 1.000 paracaidistas de la 82da División Aerotransportada —entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos— han recibido la orden de desplazarse a Oriente Medio.

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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará una consulta a puerta cerrada sobre Irán el viernes en Nueva York, según dos diplomáticos de la institución que hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión no era pública. Según explicaron, Rusia solicitó la reunión y Estados Unidos, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad, la había programado.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo que los trabajadores de la organización humanitaria en Irán contaron que “innumerables hogares, hospitales y escuelas han sido dañados o destruidos”, y que casi todos los vecindarios de Teherán han sufrido daños.

“Los civiles están pagando el precio más alto por esta guerra; debe terminar”, afirmó Egeland en un comunicado.

La Organización Internacional para las Migraciones apuntó el viernes que 82,000 edificios civiles en Irán —incluyendo hospitales y los hogares de 180,000 personas— han sido dañados.

“Si esta guerra continúa, corremos el riesgo de un desastre humanitario mucho más amplio”, aseveró Egeland. “Millones de personas podrían verse obligadas a huir cruzando la frontera, ejerciendo una enorme presión sobre una región ya sobrecargada”.

Israel desplegó a la 162da División en el sur de Líbano para apoyar los esfuerzos de proteger las localidades fronterizas del norte de su territorio de los ataques de Hezbollah y erradicar al grupo político-militar, informó el ejército.

Aumenta el número de muertes, principalmente en Irán y Líbano

Dieciocho personas fallecieron en Israel y cuatro de sus soldados murieron en Líbano. Otros dos militares israelíes resultaron gravemente heridos en Líbano el viernes durante un “accidente operativo”, dijo el ejército.

Las autoridades libanesas reportaron más de 1,100 decesos en el país, mientras que más de 1,900 personas han perdido la vida en Irán.

Al menos 13 soldados estadounidenses murieron, así como cuatro personas en la Cisjordania ocupada y 20 más en estados árabes del golfo.

En Irak, donde grupos de milicias respaldadas por Teherán han entrado en el conflicto, 80 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto.