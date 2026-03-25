Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán desestimó el miércoles un plan estadounidense para pausar la guerra en Oriente Medio y lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

14 Fotos El pequeño territorio concentra la principal terminal petrolera iraní, desde donde se exporta cerca del 90 % de su crudo.

La desafiante postura de Irán se produjo mientras Israel lanzaba bombardeos aéreos sobre Teherán y mientras Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más marines en la región.

La televisora estatal iraní en inglés, Press TV, citó a un funcionario anónimo diciendo que Irán rechazó la propuesta estadounidense. El reporte de Press TV se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán.

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“Irán terminará la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, dijo el funcionario según Press TV. Añadió que Teherán continuará sus “golpes contundentes” en todo Oriente Medio.

Anteriormente, dos funcionarios de Pakistán describieron la propuesta estadounidense de 15 puntos señalando que, a grandes rasgos, aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Un funcionario egipcio involucrado en los esfuerzos de mediación reveló que la propuesta también incluye restricciones al apoyo de Teherán a grupos armados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos.

Algunos de esos puntos eran innegociables en incluso antes de la guerra: Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región y sus restricciones en el estrecho han disparado los precios del crudo y han avivado temores de una crisis energética global, lo que a su vez ha presionado a Estados Unidos para encontrar una forma de poner fin al bloqueo y calmar los mercados.

Más tropas de EE. UU. van en camino

Al menos 1,000 efectivos de la 82ª División Aerotransportada serán enviados a Oriente Medio en los próximos días, dijeron a The Associated Press tres personas con conocimiento de los planes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles.

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Los paracaidistas están entrenados para saltar en zonas hostiles o disputadas para asegurar territorio clave y aeródromos.

El Pentágono está también en proceso de enviar unos 5.000 marines más, entrenados en asaltos anfibios, y miles de marineros a la región.

Los esfuerzos diplomáticos enfrentan grandes desafíos

Los mediadores presionan para una posible negociación cara a cara entre iraníes y estadounidenses, que podría llevarse a cabo ya este viernes en Pakistán, de acuerdo con los funcionarios egipcio y paquistaníes.

Trump ha dicho que Estados Unidos está “en negociaciones en este momento” y que entre sus representantes estaban el enviado especial Steve Witkoff; su yerno, Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance. No reveló quién es su interlocutor en Irán, pero aseguró que “la otra parte, puedo decirles, quiere llegar a un acuerdo”.

Press TV, como todos los canales de la televisora estatal de Irán, está controlada por sectores de línea dura. Citó un plan iraní de cinco puntos para un alto al fuego del funcionario que rechazó la propuesta de Estados Unidos. Ese plan incluye un cese de los asesinatos de sus funcionarios, medios para garantizar que no se libre otra guerra contra Irán, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el “ejercicio de soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”.

Esas medidas, en particular las reparaciones y su continuo control sobre el estrecho de Ormuz, probablemente serán inaceptables para la Casa Blanca mientras los suministros de energía en todo el mundo siguen afectados por la guerra.

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Aunque Irán y Omán tienen territorio alrededor del estrecho de Ormuz, los cortos canales de navegación son considerados aguas internacionales por las que todos los barcos pueden transitar.

Funcionarios israelíes, que han abogado por que Trump continúe la guerra contra Irán, se sorprendieron por la presentación del plan de tregua, de acuerdo con una persona que fue informada sobre la propuesta y habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría desafíos monumentales. No está claro quién en el gobierno iraní tiene potestad para negociar —o estaría dispuesto a hacerlo— ya que Israel ha prometido seguir matando al liderazgo del país.

Irán desconfía profundamente de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump lo ha atacado en dos ocasiones durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero que iniciaron la guerra en curso.

“Tenemos una experiencia catastrófica con la diplomacia de Estados Unidos”, apuntó el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a India Today el martes.

Israel lanza nuevos ataques contra Irán — y también es atacado

El ejército israelí informó el miércoles por la tarde que había completado varias oleadas de ataques aéreos en Teherán. Añadió que, como parte de sus asaltos un día antes, alcanzó un centro de desarrollo de submarinos iraní en Isfahán.

“Ha habido algunos días en que los bombardeos son tan intensos que no puedes hacer nada”, relató un estudiante de posgrado de 26 años en Teherán, y añadió que sus amigos en su mayoría se quedaron en casa. Habló bajo condición de anonimato por temores de seguridad.

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Las sirenas antimisiles sonaron varias veces en Israel mientras Irán lanzaba sus propios ataques.

El fuego de drones y cohetes del grupo armado libanés Hezbollah continuó sin cesar. Desde que se involucró en la guerra, el grupo ha disparado cohetes contra el norte de Israel las 24 horas del día, cada día, alterando la vida de cientos de miles de personas.

Irán también mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del Golfo Pérsico: el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que destruyó al menos ocho drones en la provincia oriental del reino, rica en petróleo, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles.

Kuwait indicó que derribó varios aviones no tripulados, pero la Autoridad General de Aviación Civil reportó que uno alcanzó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio que envió una enorme columna de humo al cielo.

El número de fallecidos en Irán ha superado las 1.500 personas, de acuerdo con su Ministerio de Salud. Israel dice que 20 personas han muerto en la guerra, incluidos dos soldados en el Líbano. Al menos 13 militares estadounidenses han perdido la vida, así como más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del Golfo Pérsico.

Por su parte, las autoridades sostienen que más de 1.000 personas han muerto en Líbano, donde Israel ha atacado a Hezbollah.

En Irak, donde grupos armados apoyados por Irán también han entrado en el conflicto, 80 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, dijo un alto asesor de seguridad, Khalid al-Yaqoubi.

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El precio de la energía baja, aunque se mantiene alto

La noticia de posibles negociaciones hizo bajar el precio del petróleo. El crudo Brent, el estándar internacional, que llegó a rondar los 120 dólares por barril durante el conflicto, se cotizaba por debajo de los 100 dólares el miércoles. Aun así, sigue alrededor de un 35% por encima del precio que tenía al inicio de la guerra.

Reportes sobre esfuerzos para poner fin a los combates también impulsaron los mercados bursátiles, con el S&P 500 subiendo poco más de 1% en las primeras operaciones.

Economistas y líderes han advertido de efectos de gran alcance si los precios de la energía se mantienen altos: desde el alza del precio de los alimentos y otros productos básicos, hasta tasas más altas para hipotecas y préstamos para automóviles.

Un importante factor para el aumento del precio del petróleo ha sido el control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz. Irán ha permitido el paso de un pequeño número de barcos por el estrecho, pero ha dicho que no pueden pasar embarcaciones de Estados Unidos, Israel o de países considerados vinculados a ellos.

Preguntado en la entrevista con India Today sobre si Irán cobraba a los barcos por pasar, Baghaei, el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, respondió que “absolutamente”, sin ofrecer más detalles.