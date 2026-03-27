Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Las instalaciones nucleares de Irán fueron atacadas el viernes, reportaron medios estatales, horas después de que Israel amenazara con que sus ofensivas contra la República Islámica “se intensificarán y se ampliarán”. Israel se atribuyó la responsabilidad de los ataques e Irán amenazó rápidamente con tomar represalias.

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que el Complejo de Agua Pesada Shahid Khondab en Arak y la planta de producción de concentrado de uranio de Ardakan, en la provincia de Yazd, fueron atacados, reportó IRNA. Los ataques no causaron víctimas y no había riesgo de contaminación, indicó. La planta de Arak no ha estado en operación desde que Israel la atacó en junio.

PUBLICIDAD

6 Fotos Hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, es un clérigo de 56 años que ahora se convierte en la máxima autoridad política de su país con la potestad de definir políticas generales.

El concentrado de uranio se forma tras eliminar las impurezas del mineral en bruto. El agua pesada se utiliza como moderador en reactores nucleares.

Más tarde, el ejército israelí elogió sus ataques contra varios objetivos iraníes, entre ellos, “capacidades de producción de misiles, infraestructura restante de su programa nuclear y objetivos del régimen terrorista”. Indicó que en la planta de Yazd se procesan materias primas para el enriquecimiento de uranio, y que el ataque fue un golpe importante al programa nuclear de Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el país tomaría represalias por los ataques, reportó IRNA. Seyed Majid Moosavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, publicó en X que los empleados de empresas vinculadas a Estados Unidos e Israel deberían abandonar sus lugares de trabajo.

“Ya nos pusieron a prueba una vez; el mundo ha visto una vez más que ustedes mismos empezaron a jugar con fuego y a atacar infraestructura”, declaró. “Esta vez, la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’, solo esperen”.

Washington impulsa solución diplomática

La noticia de los ataques se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las conversaciones para poner fin a la guerra iban “muy bien” y diera más tiempo a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. Irán sostiene que no participa en negociación alguna.

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una creciente presión para poner fin al férreo control de Irán sobre el estrecho, una vía navegable estratégica por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

PUBLICIDAD

Un bloque árabe del golfo afirmó el jueves que Teherán cobra un peaje a las embarcaciones para garantizar su paso seguro por la vía navegable.

Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la Casa Blanca ha entregado a Teherán una “lista de acciones” de 15 puntos para un posible alto el fuego, utilizando a Pakistán como intermediario. El documento incluye restricciones al programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán ha rechazado la oferta de Washington y presentó su propia propuesta de cinco puntos, que contempla indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Trump afirmó que, si Irán no reabre el estrecho a todo el tráfico para el 6 de abril, ordenará la destrucción de las plantas energéticas del país.

Las acciones estadounidenses bajaron aún más el viernes, prolongando la racha de pérdidas más larga de Wall Street en casi cuatro años, y el precio del petróleo volvió a subir. El precio de un barril de crudo Brent subió 2.9% alcanzando 104.81 dólares, frente a aproximadamente 70 dólares antes de que la guerra comenzara el 28 de febrero. El crudo estadounidense de referencia subió 4.4% hasta 98.61 dólares por barril.

Israel apunta a la producción de armas de Irán y a la capital libanesa

Las sirenas antiaéreas se activaron en Israel y el ejército indicó que ha interceptado misiles iraníes a diario. El ministro de Defensa del país, Israel Katz, dijo que Irán “pagará un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra”.

PUBLICIDAD

“Pese a las advertencias, los disparos continúan”, dijo Katz. “Y, por lo tanto, los ataques en Irán se intensificarán y se ampliarán a objetivos y zonas adicionales que ayuden al régimen a construir y operar armas contra los ciudadanos israelíes”.

El ejército israelí indicó que sus ataques del viernes contra objetivos “en el corazón de Teherán” se dirigieron a sitios donde se producen misiles balísticos y otras armas. También señaló que alcanzó lanzamisiles y puntos de almacenamiento en el oeste del país.

También se vio humo sobre Beirut tras un ataque de madrugada, y el Ministerio de Salud de Líbano reportó más tarde dos fallecidos.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que derribó misiles y aviones no tripulados que se dirigían a Riad, su capital.

Kuwait reportó que tanto el puerto de Shuwaikh, en la Ciudad de Kuwait, como el de Mubarak Al Kabeer, en el norte y que se construye dentro de la “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda” de China, sufrieron “daños materiales” a consecuencia de ataques. Al parecer, es una de las primeras veces que un proyecto vinculado a China en los estados árabes del golfo es atacado en la guerra. Beijing continúa comprando crudo iraní.

Se mantienen las discusiones diplomáticas mientras EEUU envía más tropas a la región

Diplomáticos de varios países han tratado de organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán, posiblemente en Pakistán. Por su parte, los ministros de Exteriores del G7 reunidos en Francia adoptaron una declaración en la que piden un cese inmediato de los ataques contra poblaciones e infraestructura.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, un grupo de buques estadounidenses se aproximaba a la región con unos 2.500 marines a bordo. Además, al menos 1,000 paracaidistas de la 82da División Aerotransportada —entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos— han recibido la orden de desplazarse a Oriente Medio.

No obstante, el secretario de Estado Marco Rubio dijo durante la reunión del G7 que la mayoría de los objetivos de Estados Unidos en Irán están “adelantados respecto al calendario”, y que “podemos lograrlos sin tropas terrestres”.

Israel desplegó a la 162da División en el sur de Líbano para apoyar los esfuerzos de proteger las localidades fronterizas del norte de su territorio de los ataques de Hezbollah y erradicar al grupo político-militar, informó el ejército.

La Organización Internacional para las Migraciones apuntó el viernes que 82.000 edificios civiles en Irán —incluyendo hospitales y los hogares de 180,000 personas— han sido dañados.

“Si esta guerra continúa, corremos el riesgo de un desastre humanitario mucho más amplio”, aseveró en un comunicado Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados. “Millones de personas podrían verse obligadas a huir cruzando la frontera, ejerciendo una enorme presión sobre una región ya sobrecargada”.

Aumenta el número de muertes, principalmente en Irán y Líbano

Dieciocho personas fallecieron en Israel y cuatro de sus soldados murieron en Líbano. Otros dos militares israelíes resultaron gravemente heridos en Líbano el viernes durante un “accidente operativo”, dijo el ejército.

Las autoridades libanesas reportaron más de 1,100 decesos en el país, mientras que más de 1,900 personas han perdido la vida en Irán.

Al menos 13 soldados estadounidenses murieron, así como cuatro personas en la Cisjordania ocupada y 20 más en estados árabes del golfo.

En Irak, donde grupos de milicias respaldadas por Teherán han entrado en el conflicto, 80 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto.