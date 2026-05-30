Los reportes de una explosión en toda Nueva Inglaterra el sábado por la tarde movilizaron a las agencias policiales y a otros organismos para determinar la causa del doble estruendo que sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island.

La Sociedad Americana de Meteoros informó que los estruendos escuchados alrededor de las 2:30 p. m. fueron causados por un meteorito de aproximadamente 90 centímetros de ancho que entró en la atmósfera cerca de la frontera entre Nuevo Hampshire y Massachusetts, al norte de Boston.

Robert Lunsford, monitor del Programa de Bolas de Fuego de la sociedad, indicó que el grupo recibió decenas de reportes desde Delaware hasta Montreal de personas que escucharon el doble estruendo, sintieron temblar el suelo o vieron la bola de fuego, la cual, según él, se asemeja a una estrella fugaz en el cielo diurno.

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“Definitivamente era más grande que una bola de fuego normal, de aproximadamente un metro de ancho”, afirmó.

Sin embargo, Lunsford señaló que es improbable que el meteorito haya impactado contra el suelo.

“Necesitaríamos más información sobre la trayectoria, la velocidad y otros aspectos para saber con certeza si impactó contra el suelo, pero si no se quemó, habría caído al océano”, dijo. “La mayoría se queman antes de tocar tierra”.

Meteor over Massachusetts causes explosion reports, sightings from Delaware to Montreal, per abc news pic.twitter.com/x6BbwkGMvg — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) May 30, 2026

Personas en algunos estados publicaron en redes sociales que sintieron temblar los edificios en los que se encontraban. Varios videos publicados en X también captaron lo que sonaron como dos explosiones rápidas, sin fuego, humo ni otras causas visuales.

Varias personas también presentaron informes al Servicio Geológico de Estados Unidos, registrando el temblor que sintieron en el Centro Nacional de Información de Terremotos, confirmó el sábado el portavoz de la agencia, Steve Sobie.

La agencia abrió una página de eventos, basándose en la cantidad de informes de “¿Lo sentiste?” que recibió en su sitio web. Pero dijo que no se registró ningún evento en los sismógrafos de la agencia, lo que significa que el temblor no se debió a un terremoto.