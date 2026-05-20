La cápsula donde Deborah Martorell se entrenó antes de ver el planeta Tierra desde el espacio tocará suelo boricua con una histórica exhibición que arranca este 28 de mayo en el pueblo de Caguas.

La meteoróloga reveló que New Shepard, la cosmonave en la que ella y otras cinco figuras se adiestraron para la Misión NS-34 de la compañía Blue Origin, llegará en los próximos días a la Isla del Encanto para dar inicio a “Puerto Rico al Espacio”, una gira que tendrá su primera parada en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3TEC).

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A través de la iniciativa “Caguas: La Puerta al Espacio”, la organización sin fines de lucro y el municipio inaugura una nueva etapa de experiencias educativas y científicas, destacando el compromiso de Martorell con la educación enfocada en las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) y acercando el universo a la comunidad.

“Las puertas del espacio se están abriendo para todos, y si yo lo soñé y lo logré, cualquier niño y niña que lo quiera y lo trabaje podrá ir al espacio también”, afirmó Deborah Martorell, quien fue certificada por la Federal Aviation Administration como el ser humano número 712 y la mujer número 115 en sobrepasar la línea de Kármán, la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio.

El alcalde William Miranda Torres, por su lado, manifestó su orgullo porque la “Ciudad Criolla” sea la primera en presentar el artefacto que salió de la empresa del multimillonario Jeff Bezos, que ha catapultado el turismo espacial.

“Es un reconocimiento al compromiso sostenido de nuestra Ciudad con la ciencia, la innovación, la tecnología y la formación de nuevas mentes curiosas, valientes y preparadas. Caguas lleva años invirtiendo en ese futuro. Y hoy ese futuro nos visita en forma de cápsula espacial”, expresó el ejecutivo municipal, en declaraciones escritas.

Por su parte, Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico, expresó que “en Claro creemos que la conectividad y la tecnología son herramientas esenciales para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje e innovación. Apoyar iniciativas como la gira ‘Puerto Rico al Espacio’ reafirma nuestro compromiso con acercar experiencias transformadoras que impulsen la educación STEAM y motiven a nuestros jóvenes y futuras generaciones a imaginar y construir un mejor futuro”.

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A partir del próximo 28 de mayo, “Caguas: la Puerta al Espacio” ofrecerá una amplia oferta educativa e interactiva diseñada para acercar el espacio a la comunidad. La programación incluirá el documental 3D Hubble, la exhibición “Nuestros Cuerpos, Nuestra Isla y Nuestro Planeta”, observaciones solares, exhibición de meteoritos, talleres de ingeniería con legos, actividades de astrodinámica, ilusiones ópticas y noches de observación astronómica durante las lunas llenas.

La directora ejecutiva del C3TEC, Tasha Endara, destacó que esta exhibición es solo el comienzo.

“Junto a Deborah hemos establecido un programa de actividades que dará continuidad a esta exhibición hasta el próximo semestre, enfocado en las ciencias para acercar a nuestros participantes a este maravilloso mundo. En el C3TEC creemos firmemente que la ciencia transforma vidas y abre puertas al futuro”, resaltó la jefa del C3TEC.

Endara añadió que la cápsula podrá ser vista y fotografiada libre de costo, mientras que las demás exhibiciones interactivas requieren un boleto especial. Los boletos individuales estarán disponibles en la boletaría o la página web de C3TEC.

Los grupos de más de 15 personas deberán hacer reservaciones a través 787 653-6391, extensión 202, o avazquez@c3tec.org.