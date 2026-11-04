El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, no buscará la reelección como líder republicano de ese cuerpo legislativo, tras la derrota de su partido en las elecciones de medio término del martes, informó una fuente a The Associated Press.

La decisión se produce luego de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara y el Senado, en una victoria que representa un fuerte rechazo al presidente Donald Trump y al Partido Republicano.

Johnson, quien ocupa la presidencia de la Cámara, enfrentará ahora un escenario político distinto, con los demócratas al mando de ambas cámaras del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump.

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La fuente que confirmó la decisión habló bajo condición de anonimato para revelar los planes del líder republicano.

Johnson no había abordado públicamente su futuro político tras conocerse los resultados electorales. Sin embargo, se anticipaba que enfrentaría desafíos de sus propios correligionarios si intentaba mantenerse como líder republicano en el nuevo Congreso.

En un mensaje publicado durante la noche del martes en las redes sociales, Johnson reconoció que el resultado electoral no fue el esperado por su partido, pero aseguró que los republicanos continuarán trabajando para recuperar el control de la Cámara.

“Aunque el resultado de estas elecciones de medio término no es el que esperábamos ni por el que luchamos, una nueva batalla apenas comienza”, expresó.

El líder republicano también prometió que su partido recuperará la Cámara de Representantes en 2028.

Derrota que cambia el panorama político

Los demócratas lograron una contundente victoria en las elecciones de medio término, al arrebatarles a los republicanos más de dos docenas de distritos en la Cámara de Representantes y ganar al menos siete escaños en el Senado.

El partido también obtuvo victorias en estados tradicionalmente republicanos, como Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Los resultados permitirán a los demócratas bloquear parte de la agenda legislativa de Trump, rechazar sus nombramientos y abrir investigaciones sobre su administración.

La victoria también marca el regreso de un gobierno dividido, con el Congreso preparado para recuperar su papel como contrapeso del poder presidencial, luego de dos años de control republicano en Washington.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, podría convertirse en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo legislativo cuando el nuevo Congreso comience sus trabajos el 3 de enero de 2027.

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“Los escuchamos”, expresó Jeffries tras conocerse los resultados.

El costo de vida y el descontento con Trump

El descontento con la economía y el aumento de los precios fueron factores determinantes en el resultado electoral, según la encuesta de votantes de AP.

La mayoría de los electores considera que la administración de Trump no ha cumplido sus promesas de controlar la inflación y entiende que el Congreso debe ejercer una mayor supervisión sobre el presidente.

Trump había exhortado reiteradamente a los votantes a actuar como si él también estuviera en la papeleta electoral. Sin embargo, tras conocerse los resultados, intentó distanciarse de las derrotas republicanas.

En una entrevista con Fox News, el presidente reconoció que los demócratas realizaron buenas campañas y responsabilizó a los candidatos republicanos por sus pérdidas.

“No lo veo como un golpe contra mí”, afirmó.

Los resultados, sin embargo, reflejan el rechazo de los electores a candidatos respaldados por Trump y la preocupación por el aumento del costo de vida, agravado por la guerra con Irán y las políticas arancelarias de su administración.

El mandatario observó el conteo de votos desde la Casa Blanca, acompañado de sus asesores y miembros de su gabinete.

Schumer celebra la victoria demócrata

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró la victoria electoral y aseguró que su partido logró imponerse contra todo pronóstico.

Schumer atribuyó el resultado a las campañas centradas en el costo de vida, el caos político y la corrupción, mientras criticó a los republicanos por respaldar a Trump.

“Los republicanos tomaron una decisión y siguieron a Trump por el precipicio”, expresó.

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Sin embargo, también advirtió a su partido que deberá responder a las expectativas de los electores.

“Los estadounidenses votaron por un cambio y ahora los demócratas deben cumplir”, sostuvo.

Una nueva etapa para el Congreso

La victoria demócrata marca el inicio de una nueva etapa política en Washington, con un Congreso que se prepara para desafiar las decisiones de Trump y revertir algunas de las medidas adoptadas durante los dos años de control republicano.

Aunque los demócratas obtuvieron una victoria contundente, la encuesta de AP también refleja un desafío para el partido: muchos votantes mantienen reservas sobre sus propuestas y esperan que cumpla sus promesas de cambio.

La mayoría de los electores considera que el Congreso debe ejercer una mayor supervisión sobre el presidente, una expectativa que ahora recaerá sobre los demócratas tras recuperar el control de ambas cámaras.

La decisión de Johnson de no buscar la reelección como líder republicano añade otro elemento de incertidumbre al panorama político, mientras su partido se prepara para reorganizarse y enfrentar una nueva etapa de oposición en el Congreso.