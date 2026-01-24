Oklahmoa City. Alrededor de 12,000 vuelos en todo Estados Unidos fueron cancelados cuando una tormenta monstruosa comenzó a causar estragos el sábado en gran parte del país, amenazando con cortar el suministro eléctrico durante días y cubrir de hielo a las principales carreteras.

31 Fotos La tormenta de hielo llevará el termómetro a niveles peligrosos en decenas de estados.

Alrededor de 140 millones de personas, o más del 40% de la población del país, estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte. Para el mediodía del sábado, se reportaron 0,6 centímetros (un cuarto de pulgada) de hielo en partes del sureste de Oklahoma, el este de Texas y porciones de Luisiana.

“Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, justo después de esta tormenta, va a hacer mucho frío”, explicó Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. “La nieve y el hielo serán muy, muy lentos para derretirse y no desaparecerán pronto, y eso va a obstaculizar cualquier esfuerzo de recuperación”.

Todos los vuelos del sábado fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Will Rogers en Oklahoma City, y todos los vuelos del domingo por la mañana también fueron suspendidos, mientras las autoridades planeaban reiniciar el servicio el domingo por la tarde en el aeropuerto más grande de Oklahoma. El aeropuerto estaba casi desierto la mañana del sábado, con solo unos pocos agentes de seguridad y un par de viajeros en el área de salidas.

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

“Por favor, usen estas horas finales para estar preparados, asegurarse de tener mantas, calor y comida para superar esta tormenta”, declaró la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, el sábado en una conferencia de prensa. “Y todos los habitantes de Virginia deben mantenerse fuera de las carreteras desde esta noche, todo el día domingo y al menos hasta la mañana del lunes”.

El Departamento de Transporte de Texas publicó el sábado imágenes de carreteras cubiertas de nieve en los suburbios al norte de Dallas. Hielo y aguanieve golpearon el norte de Texas durante la noche y se movían hacia la parte central del estado el sábado. A media mañana del sábado, se había formado hielo en carreteras y puentes en un tercio de los condados de Mississippi, según Scott Simmons, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi.

Little Rock, Arkansas, fue cubierta de nieve y aguanieve la mañana del sábado, lo que generó dudas en Chris Plank sobre si podría hacer un viaje de cinco horas a Dallas por trabajo el domingo. Aunque algo de nieve es normal, solo podía recordar tres tormentas de hielo en los últimos 20 años que había vivido en Little Rock, y el peligro le preocupaba.

“Todas las líneas eléctricas están sobre el suelo, por lo que no se necesita mucho para quedarse a oscuras”, dijo Plank la mañana del sábado.

Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán.

Más de 112,000 cortes de energía se reportaron en todo el país la mañana del sábado, incluyendo alrededor de 55,000 en Texas, 13,00 en Luisiana y casi 11,800 en Nuevo México, según poweroutage.us.

A las 12:30 p.m. ET, más de 4,000 vuelos estaban cancelados, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 8.000 vuelos previstos para el domingo corrieron la misma suerte. Entre los aeropuertos más afectados estaban el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el Aeropuerto Internacional de Nashville y el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Angela Exstrom debía volar de regreso a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, regresará vía Los Ángeles.

“Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, señaló.

Después de azotar el sur, la tormenta está prevista a avanzar hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico. Las temperaturas alcanzaron -34º C (-29º F) justo antes del amanecer en el condado rural de Lewis y otras partes del norte del estado de Nueva York después de días de intensas nevadas.

Preparándose para la mayor tormenta de hielo en una década

Las autoridades en Georgia aconsejaron a los habitantes del norte del estado que se retiraran de las carreteras y se prepararan para quedarse en casa al menos 48 horas.

Will Lanxton, el meteorólogo estatal principal, apuntó que Georgia podría enfrentar “quizás la mayor tormenta de hielo que hemos esperado en más de una década”, seguida de temperaturas inusualmente frías.

“El hielo es un desafío completamente diferente a la nieve”, señaló Lanxton. “Con el hielo, no puedes hacer nada. No puedes conducir sobre él. Es mucho más probable que derribe líneas eléctricas y árboles”.

Las cuadrillas comenzaron a tratar las carreteras con salmuera después de la medianoche del sábado, con 1.800 trabajadores en turnos de 12 horas, manifestó el Comisionado del Departamento de Transporte de Georgia, Russell McMurry.

“Vamos a hacer lo que podamos para evitar que el hielo se adhiera a las carreteras”, dijo McMurry. “Esto va a ser un desafío”.

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban para posibles cortes en el suministro eléctrico, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta 40º Celsius negativos (-40º Fahrenheit), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos. La lectura de -38º C (-36º F) en Rhinelander, Wisconsin, la mañana del sábado fue la más fría en casi 30 años.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de -41º C (-41º F), Colin Cross se abrigó el viernes con ropa interior larga, dos camisetas de manga larga, chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas para limpiar una unidad vacía en el complejo de apartamentos donde trabaja.

“Llevo aquí un tiempo y mi cerebro ha dejado de funcionar”, dijo Cross.

Trabajadores de The Orange Tent Project, una organización sin fines de lucro de Chicago que proporciona tiendas de campaña para el clima frío y otros suministros a personas sin hogar en toda la ciudad, salieron a ver cómo estaban aquellos que no buscaron o no pudieron buscar refugio.

“Viendo el pronóstico del tiempo, supe que teníamos que salir y hacer esto hoy”, declaró el CEO Morgan McLuckie.

El gobierno se prepara para responder

El presidente Donald Trump dijo en redes sociales el viernes que su gobierno se está coordinando con funcionarios estatales y locales y que la “FEMA está completamente preparada para responder”.

Nueve estados han solicitado declaraciones de emergencia, según un documento informativo de FEMA publicado el sábado. Las declaraciones pueden desbloquear recursos federales de emergencia. Trump aprobó el viernes declaraciones de emergencia para Carolina del Sur y Virginia, y las solicitudes de Arkansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental aún estaban pendientes hasta la mañana del sábado.

Cancelan misas, Carnaval y clases

Las iglesias oficiarán sus misas dominicales a través de internet y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió celebrar su actuación radiofónica del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Carnaval fueron cancelados o reprogramados.

Los superintendentes escolares en Filadelfia y Houston anunciaron que las escuelas estarán cerradas el lunes.

Algunas universidades en el sur cancelaron las clases también el lunes, incluyendo la de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi en Oxford.