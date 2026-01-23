Dallas. El viernes hacía demasiado frío para ir a la escuela en Chicago y otras ciudades del Medio Oeste, mientras una enorme tormenta invernal de varios días comenzaba a formarse y podría traer nieve, aguanieve, hielo y temperaturas gélidas, además de extensos cortes de electricidad, a aproximadamente la mitad de la población estadounidense, desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Los meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Al menos 177 millones de personas estaban bajo vigilancia o advertencia por hielo y nieve, y más de 200 millones estaban bajo avisos o advertencias de frío, que en muchos lugares coincidían.

Maricela Reséndiz fue de compras el viernes a Dallas antes de la llegada de la tormenta. Compró pollo, huevos y algunas pizzas para ella, su hijo de 5 años y su novio durante el fin de semana.

“Va a ser una gran tormenta”, dijo, agregando que sus planes para el fin de semana son “quedarse en casa, simplemente no estorbar”.

El hielo y la nieve podrían comenzar a caer más tarde el viernes en Texas y Oklahoma. Se esperaba que la tormenta se desplazara hacia el sur con lluvia helada y aguanieve, dejando tras de sí una gruesa capa de hielo que rompería las ramas de los árboles y los postes de electricidad.

Luego se desplazará hacia el noreste, dejando aproximadamente 30 centímetros (1 pie) de nieve desde Washington, D.C., a través de Nueva York y Boston, según predijo el Servicio Meteorológico Nacional. Boston declaró una emergencia por frío durante el fin de semana, con una sensación térmica que se prevé que descenderá muy por debajo de cero grados.

El aire ártico es el primer factor en reaccionar

El primer factor en reaccionar para la tormenta fue el aire ártico que descendía desde Canadá. Las Escuelas Públicas de Chicago y otras en el Medio Oeste cancelaron las clases el viernes. Con una sensación térmica que se prevé que alcance los -40 grados Fahrenheit (-40 grados Celsius), la congelación podría aparecer en 10 minutos, lo que hace demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

La sensación térmica en Dickinson, Dakota del Norte, fue de -47 grados Celsius (-52 grados Fahrenheit) el viernes por la mañana.

Hielo, nieve y aguanieve comenzarán a caer más tarde el viernes en lugares como Oklahoma, donde los trabajadores del Departamento de Transporte pretrataron las carreteras con salmuera. La Patrulla de Carreteras canceló los días libres de sus agentes y se asoció con la Guardia Nacional para enviar equipos a ayudar a los conductores varados.

Texas también se preparó. Las gélidas temperaturas obligaron al cierre de las escuelas de Houston el viernes, con una jornada de aprendizaje en línea para los estudiantes de las escuelas públicas. Las empresas de servicios públicos movilizaron a miles de empleados para ayudar a mantener el suministro eléctrico.

“Todos estamos manos a la obra”, publicó en las redes sociales el alcalde de Houston, John Whitmire. “Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor”.

El hielo podría derribar las líneas eléctricas

Más de 1,000 vuelos en todo el país se retrasaron o cancelaron el viernes antes de la tormenta, incluyendo en aeropuertos de Dallas, Atlanta y Oklahoma, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. El sitio web registró más de 1,400 cancelaciones para el sábado.

Una vez que el hielo y la nieve desaparezcan, el aire gélido del norte se dirigirá al sur y al este. El deshielo tardará un tiempo, una situación especialmente peligrosa en lugares donde el hielo y la nieve aplastan las ramas de los árboles y los cables eléctricos, provocando cortes de electricidad, quizás durante días.

El hielo puede añadir cientos de kilos a los cables y ramas eléctricas, haciéndolos más susceptibles a romperse, especialmente con viento.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, tienen la mayoría de los hogares con calefacción eléctrica.

Una fuerte ola de frío hace cinco años dejó sin electricidad a gran parte de la red eléctrica en Texas, dejando a millones de personas sin electricidad durante días y causando cientos de muertes. El gobernador Greg Abbott declaró el jueves que esto no volverá a ocurrir.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió a sus residentes que esperen la nevada más intensa en años.

“Nos encaminamos hacia un fenómeno meteorológico muy, muy peligroso”, declaró Hochul, señalando la posibilidad de hipotermia y congelación.

La gente se está refugiando

En Huntsville, Alabama, los empleados de Jomo’s Power Equipment, Parts & Service Inc. vendieron docenas de generadores en aproximadamente un día y solicitaron un envío de emergencia para satisfacer la demanda de los clientes.

“Diría que el 95% de las llamadas estaban relacionadas con generadores, servicio técnico o preguntaban: ‘¿Tienen generadores en existencia?’”, dijo Bryan Hill, gerente de la tienda, el jueves.

Las tiendas de comestibles del sur se estaban quedando sin artículos. Holly Lawson fue de compras el viernes temprano, comprando agua embotellada por si se congelaban las tuberías y fiambres y queso por si se corta la electricidad.

“Si no lo usamos, esto irá en las bolsas de refrigerio para los deportes del próximo fin de semana” para su hijo de 10 años, que juega al baloncesto, dijo.