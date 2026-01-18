Houston. Una ráfaga de clima invernal trajo nevadas y sensaciones térmicas bajo cero en el Medio Oeste y la Costa Este de los Estados Unidos el sábado, así como temperaturas cercanas al punto de congelación en partes del Sur, incluyendo la normalmente cálida Florida.

En el noreste de Ohio, ráfagas de nieve repentinas e intensos y fuertes vientos crearon condiciones de visibilidad nula, según el Servicio Nacional de Meteorología. Las condiciones de ventisca se extendieron al área metropolitana de Cleveland y se esperaba que continuaran hacia el este, hacia Pensilvania y partes del este de Nueva York.

“Se esperan visibilidades inferiores a un cuarto de milla y rápida acumulación de nieve en las carreteras. Viajar será difícil y posiblemente peligroso debido a la intensa nevada”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.

Se pronosticaron temperaturas por debajo del promedio en el centro y este de Estados Unidos para el fin de semana y principios de la próxima semana.

“Se pronostica que las próximas noches serán muy frías en gran parte del centro y este de Estados Unidos”, dijo el Centro de Predicción Meteorológica, parte del Servicio Nacional de Meteorología. “Se pronostican sensaciones térmicas bajo cero desde las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste y el Noreste, con las sensaciones térmicas más bajas esperadas en el Alto Medio Oeste el domingo por la noche”.

Se adelantó que comenzarían nevadas importantes a última hora del sábado a lo largo de la Costa Este, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta Maine, según el centro de predicción. Se esperaba que la nieve cubriera Connecticut, Massachusetts y Rhode Island para el domingo por la noche, con algunas áreas recibiendo hasta 10 centímetros de nieve.

Mientras tanto, se esperaba que Oklahoma, Tennessee, Georgia y Florida tuvieran temperaturas cercanas al punto de congelación al menos durante el fin de semana.

En Tallahassee, Florida, podría haber algunas nevadas el domingo por la mañana, según el Servicio Nacional de Meteorología. Pero no deberían durar mucho.

“Aquí en Tallahassee, la probabilidad de acumulación de nieve no es cero, pero es muy baja. El suelo estará demasiado caliente para que se acumule la nieve”, dijo Kristian Oliver, meteorólogo de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Tallahassee.

Sería la segunda vez en tantos años que el estado ve nieve: en enero de 2025 cayeron hasta 25 centímetros en partes del Panhandle, como parte de una tormenta de nieve récord que afectó al Sur Profundo, incluyendo otros lugares normalmente libres de nieve como Houston y Nueva Orleans.

“En promedio, tenemos un evento como este cada pocos años. Pero tener dos seguidos es bastante inusual para la zona”, dijo Oliver.

Se pronosticaban hasta 7.6 centímetros de nieve para el centro de Georgia, al sur de Atlanta, con las nevadas más intensas previstas entre las 6:00 y las 11:00 de la mañana.

“Prevean carreteras resbaladizas durante la nevada, así como el domingo por la noche y el lunes por la mañana, debido a que el agua y la nieve restantes se congelarán de nuevo”, informó la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Atlanta.