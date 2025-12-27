La región de Yakutsk en Rusia es considerada la más fría del mundo. Los habitantes del pueblo Oymyakon, ubicado en el sector, le dieron la bienvenida al invierno en una ceremonia dirigida por el Chyskhaan, conocido como “el señor del frío”.

Las temperaturas en este lugar pueden alcanzar los -97.6 grados Fahrenheit (-72 grados centígrados). La creencia popular es que el Chyskhaan es una figura similar a Papá Noel que se encarga de proteger el frío.

Además, estrena los árboles de Navidad, inaugura la temporada invernal y supuestamente es capaz de predecir las temperaturas de fin de año.

PUBLICIDAD

Yakutsk ( El Tiempo / GDA )

Yakutsk está ubicada en Siberia, una región rusa localizada al norte de Asia que es famosa por sus bajas temperaturas. A pesar del clima, unas 900 personas viven en Oymyakon, donde el promedio es de -79.6 grados Fahrenheit (-62 grados centígrados).

Se considera el lugar más frío del mundo. Las personas que viven allí deben protegerse todo el tiempo y evitar que sus objetos se congelen. La central térmica ofrece calefacción gratuita a los locales y el agua de los manantiales abastece a la localidad.

Todos los vehículos, electrodomésticos y utensilios deben mantenerse a una temperatura adecuada para que no dejen de funcionar o se congelen.

El invierno puede durar hasta nueve meses y la época más fría va desde octubre hasta mayo. El sol se deja ver durante siete horas en esta temporada y las personas han debido acostumbrar sus ciclos biológicos a los horarios de luz.

A pesar del frío, muchos turistas viajan a la zona para ver sus paisajes y conocer el estilo de vida de los habitantes. La agencia de viajes de la ciudad recomienda que lleven toda la protección necesaria para evitar congelarse o sufrir hipotermia.

¿Cómo es la vida?

La mayoría de personas que vive en Oymyakon se dedica a la minería gracias a los yacimientos de oro y antimonio. La comida más común en el pueblo son los pescados y carnes. Los vegetales, frutas y hortalizas no se pueden cultivar, por lo que su consumo es limitado.

Las casas están construidas de materiales capaces de aislar el frío y la calefacción debe estar siempre encendida para prevenir el congelamiento de las tuberías.

PUBLICIDAD

En algunas viviendas no se utilizan baños interiores para evitar los problemas en las tuberías y alcantarillado. Para eso, usan letrinas exteriores denominadas “banyas”.

Cuando las temperaturas descienden más de -72.4 grados Fahrenheit (-58 grados centígrados), las clases escolares se suspenden y los niños deben quedarse en casa. Lo mismo para los trabajadores que deben exponerse a cielo abierto y a los que se les recomienda no permanecer más de 20 minutos en el exterior.

En el resto de la región de Yakutsk, viven más de 350.000 habitantes a pesar de su clima extremo. En la actualidad, hay universidades, aeropuertos y centros científicos para los expertos que investigan la zona.