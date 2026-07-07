El exlíder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos y senador por Kentucky, Mitch McConnell, permanece hospitalizado desde mediados de junio. Aunque su oficina confirmó entonces su ingreso a un centro médico mediante un breve comunicado, hasta el momento se conocen pocos detalles sobre el estado de salud del veterano legislador.

La falta de información ha dado paso a todo tipo de especulaciones, incluidas dudas sobre si McConnell podrá reincorporarse a sus funciones cuando el Senado retome sus sesiones tras el receso, previsto para concluir esta semana.

En medio de las interrogantes, que incluyeron señalamientos de que su oficina no estaba respondiendo a las solicitudes de información de medios estadounidenses interesados en conocer la evolución de su tratamiento, el diario USA TODAY informó que el equipo del senador finalmente aseguró que McConnell se encuentra “mejorando”.

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“El senador continúa mejorando y está trabajando de cerca con su personal en asuntos relacionados con Kentucky y el Senado mientras la cámara se encuentra en receso”, indicó la oficina de McConnell en un comunicado enviado al referido medio, hoy 7 de julio.

¿Qué le sucedió a McConnell?

El republicano de 84 años fue ingresado en un hospital el pasado 14 de junio, según confirmó entonces su portavoz, David Popp, mediante un breve comunicado.

En esa declaración, Popp se limitó a señalar que el senador estaba recibiendo “una atención excelente”, pero no ofreció detalles sobre la condición médica que motivó su hospitalización.

“El senador McConnell ha sido ingresado esta mañana en el hospital. Está recibiendo una atención excelente”, declaró Popp.

Desde entonces, la oficina del legislador ha mantenido bajo reserva las circunstancias de su hospitalización y, hasta la fecha, sigue sin explicar qué provocó su ingreso ni cuál es el diagnóstico del senador.

McConnell fue elegido senador por primera vez en 1984 y fue líder del Partido Republicano desde 2007 hasta el año pasado, ocupando durante ese periodo los cargos de líder de la mayoría y de la minoría.