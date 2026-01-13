MONTGOMERY, Alabama. Claudette Colvin, cuyo arresto en 1955 por negarse a ceder su asiento en un autobús segregado de Montgomery contribuyó a impulsar el movimiento moderno por los derechos civiles, falleció. Tenía 86 años.

Su muerte fue anunciada el martes por la Fundación del Legado de Claudette Colvin. Ashley D. Roseboro, de la organización, confirmó que falleció por causas naturales en Texas.

Colvin, a los 15 años, fue arrestada nueve meses antes de que Rosa Parks se hiciera famosa internacionalmente por negarse también a ceder su asiento en un autobús segregado.

Colvin había subido al autobús el 2 de marzo de 1955, camino a casa desde la escuela secundaria. Las primeras filas estaban reservadas para pasajeros blancos. Colvin se sentó en la parte trasera con otros pasajeros negros. Cuando la sección blanca se llenó, el conductor del autobús ordenó a los pasajeros negros que cedieran sus asientos a los pasajeros blancos. Colvin se negó. “Mi mentalidad era la libertad”, dijo Colvin en 2021 sobre su negativa a ceder su asiento.

“Así que no me iba a mover ese día”, dijo. “Les dije que la historia me tenía pegada al asiento”.

En el momento del arresto de Colvin, la frustración por el trato que recibían las personas negras en el sistema de autobuses urbanos era cada vez mayor. Otra adolescente negra, Mary Louise Smith, fue arrestada y multada ese mismo octubre por negarse a ceder su asiento a un pasajero blanco.

Fue el arresto de Parks, activista local de la NAACP, el 1 de diciembre de 1955, el que se convirtió en el catalizador final del boicot de autobuses de Montgomery, que duró un año. El boicot catapultó al reverendo Martin Luther King Jr. a la fama nacional y se considera el inicio del movimiento moderno por los derechos civiles.

Colvin fue una de las cuatro demandantes en la histórica demanda que prohibió la segregación racial en los autobuses de Montgomery. Su muerte se produce poco más de un mes después de que Montgomery celebrara el 70 aniversario del boicot de autobuses. El alcalde de Montgomery, Steven Reed, afirmó que la acción de Colvin “contribuyó a sentar las bases legales y morales del movimiento que transformaría Estados Unidos”.

Colvin nunca fue tan conocida como Parks, y Reed afirmó que su valentía “a menudo se pasaba por alto”.

“La vida de Claudette Colvin nos recuerda que los movimientos se construyen no solo por aquellos cuyos nombres son más familiares, sino por aquellos cuya valentía surge tempranamente, silenciosamente y con un gran coste personal”, declaró Reed. “Su legado nos reta a contar toda la verdad de nuestra historia y a honrar cada voz que ayudó a forjar el camino hacia la justicia”.

En 2021, Colvin presentó una petición para que se borraran sus antecedentes judiciales. Un juez accedió a la solicitud.

“Cuando pienso en por qué busco que el estado limpie mi nombre, es porque creo que si eso sucediera, demostraría a la generación que está creciendo ahora que el progreso es posible y que las cosas sí mejoran”, declaró Colvin en aquel momento. “Les inspirará a mejorar el mundo”.