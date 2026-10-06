Washington. El telepredicador evangélico Jim Bakker, que construyó un imperio mediático y religioso y cayó en desgracia por escándalos sexuales y financieros, falleció el lunes, según anunció su segunda esposa, Lori, esta madrugada.

Bakker, de 86 años y que había sufrido un derrame cerebral en 2020, se convirtió en una estrella mediática como predicador y recaudador de fondos en televisión durante más de 20 años, llegando a tener millones de seguidores.

Jim y Tammy Faye Bakker hablan con su audiencia televisiva el 20 de agosto de 1986, en su ministerio PTL en Fort Mill, Carolina del Sur. ( The Associated Press )

El evangelista Pat Robertson lo contrató junto con su primera esposa a mediados de la década de los 60 para una nueva cadena de difusión cristiana.

Con música, oraciones y entrevistas fue aumentando su popularidad hasta que se estableció de manera independiente y a principios de la década de 1970 creó su propia cadena de televisión y alcanzó el éxito con el programa “The PTL Club”, que significaba “Alabado sea el Señor”.

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Ese programa se transmitió cada día durante 24 horas hasta la década de los 80 y llegaba a 13 millones de hogares.

Cuando los Bakker estaban en lo más alto de su popularidad, con un imperio mediático y casas en Charlotte, en Florida, Tennessee y Palm Springs, California, una investigación de un medio local sobre sus finanzas (que ganó un premio Pulitzer), destapó un breve encuentro sexual en 1980 con Jessica Hahn, una secretaria de la iglesia de 21 años.

El escándalo por el romance fue de tal magnitud para un predicador religioso que precipitó su caída pública en desgracia, que fue a más en 1988 tras ser acusado por un gran jurado federal de 24 cargos de fraude postal, fraude electrónico y conspiración para defraudar al público.

Alguaciles federales escoltan al exlíder del ministerio PTL, Jim Bakker, al centro, desde la oficina de su abogado hasta un auto que lo esperaba, el 31 de agosto de 1989, en Charlotte, Carolina del Norte. ( The Associated Press )

Bakker fue declarado culpable de todos los cargos y, aunque recibió una condena inicial de 45 años de prisión federal, fue puesto en libertad en 1994, tras cumplir solo cinco años de condena.