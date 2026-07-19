Estados Unidos anunció la muerte de otro militar y lanzó el domingo más bombardeos mientras Irán disparó misiles hacia Jordania que corrían el riesgo de ampliar el conflicto al vecino Israel.

Paso a paso, Estados Unidos e Irán han vuelto a acercarse a una guerra total, en un momento en que el acuerdo provisional del mes pasado destinado a poner fin permanentemente a los combates se ha venido abajo y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha estancado. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

El ejército estadounidense indicó que el militar murió en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní.

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Anteriormente, el ejército indicó que los bombardeos tuvieron como objetivo a la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní, en respuesta por la muerte el viernes de soldados estadounidenses en Jordania. Un militar estaba desaparecido tras ese ataque, y el nuevo comunicado del ejército indicó que el domingo se encontraron “restos no identificados” y estaban siendo examinados. Desde que comenzó la guerra, 17 militares estadounidenses han muerto.

En el renovado intercambio de fuego, ahora en su segunda semana, Estados Unidos ha atacado puentes, plantas de desalinización de agua e instalaciones eléctricas en Irán. Teherán ha perpetrado ataques a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Kuwait, Jordania y Baréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas ante la llegada de drones y misiles iraníes. Israel advirtió que los misiles lanzados hacia Jordania podrían provocar que el fuego se extendiera a territorio israelí por primera vez en semanas.

Irán denuncia ataque contra sitio nuclear en construcción

El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”. Añadió que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. La Guardia a menudo tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.

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La agencia de energía atómica de Irán señaló que los bombardeos estadounidenses tuvieron como objetivo el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste, reportó la televisión estatal.

Imágenes satelitales de Planet Labs PBC del sitio de la central nuclear de Darkhovin mostraron despeje de tierra pero poca construcción hasta el 9 de julio. Irán no había anunciado previamente que hubiera sido alcanzado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detalló que el sitio, en las “etapas muy tempranas de construcción”, no contenía material nuclear cuando el organismo de control de la ONU lo visitó por última vez.

Jordania y casi todos los Estados árabes del golfo Pérsico han sido blanco de ataques

El ejército de Jordania informó que derribó varios misiles iraníes. El país alberga importantes bases estadounidenses y depende de sistemas de defensa aérea de Estados Unidos. Los misiles no causaron víctimas ni daños, según el ejército jordano.

Más tarde, Jordania convocó al encargado de negocios de Irán para protestar, reportó la televisión estatal.

El ejército israelí resaltó que los misiles iraníes lanzados hacia la ciudad portuaria jordana de Aqaba, justo al otro lado de la frontera, podrían caer dentro de sus fronteras, y advirtió a los israelíes que esperen las primeras sirenas de ataque antiaéreo en semanas.

Eilat, la ciudad israelí vecina de Aqaba, citó a funcionarios de seguridad diciendo que se lanzaron dos interceptores desde sus afueras para evitar la caída de escombros.

Durante los más recientes combates, Irán ha centrado los ataques en Estados árabes aliados de Estados Unidos en lugar de Israel, que inició la guerra con Estados Unidos el 28 de febrero. “Estamos preparados para reanudar inmediatamente el combate”, dijo el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir.

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Kuwait indicó el domingo que una de las plantas de energía y desalinización de agua del país fue atacada por segunda vez en dos días, lo que provocó incendios. Su Ministerio de Agua y Energía Renovable subrayó que la red eléctrica se mantiene estable. En Kuwait, alrededor del 90% del agua potable proviene de la desalinización.

El secretario general del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de crímenes de guerra por ataques contra infraestructura e instalaciones civiles.

El derecho internacional humanitario generalmente protege la infraestructura civil como puentes y centrales eléctricas de los ataques, pero esos sitios pueden perder la protección si se utilizan con fines militares. En tales casos, los ataques deben ser proporcionales y minimizar el daño a los civiles.

El estrecho de Ormuz es clave para el conflicto

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán para tratar de obligar a Teherán a relajar su control sobre el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Ataques recientes sugieren que el ejército estadounidense está llevando a cabo ese plan.

En la última semana, Estados Unidos también volvió a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de petróleo crudo. El ejército explicó el sábado que desde entonces ha redirigido cinco barcos e inutilizado uno.

Una organización marítima supervisada por la Marina de Estados Unidos afirmó el domingo que la amenaza para los marinos es grave tras ataques iraníes anteriores, “considerándose muy probable una acción hostil deliberada”. Agregó que el tráfico seguía siendo bajo, con ocho tránsitos el sábado y tres el viernes. El promedio diario antes de la guerra era de casi 140.

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El líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, advirtió en un comunicado el sábado de “lecciones inolvidables” si Estados Unidos sigue atacando a la República Islámica. Un negociador iraní dijo que Teherán estaba suspendiendo sus compromisos con el acuerdo provisional y acusó a Estados Unidos de violar el pacto.

Ya se ha superado el punto medio de los 60 días que el acuerdo estableció para negociar el fin permanente de la guerra y otros asuntos, incluido el programa nuclear de Irán.

Las autoridades iraníes indicaron el domingo que al menos 50 personas han muerto y 517 han resultado heridas en los más recientes bombardeos estadounidenses. Irán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas materiales.

Lejos de la región, los efectos de la guerra en los precios del combustible y otros bienes han golpeado con fuerza a algunas de las zonas más vulnerables del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.