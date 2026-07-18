DUBAI, Emiratos Árabes Unidos. El ejército estadounidense anunció el sábado las primeras bajas entre sus tropas por fuego directo iraní desde el inicio de la guerra. Dos soldados murieron y uno está desaparecido en un ataque a una base en Jordania, tras varios días de intensos intercambios de disparos.

El ataque con drones y misiles del viernes envió a otros cuatro militares a hospitales, informó el ejército. No se identificaron los fallecidos. Desde el comienzo de la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Minutos antes del anuncio, el líder supremo de Irán advirtió sobre “lecciones imborrables” si Estados Unidos continúa atacando a la República Islámica.

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Las declaraciones, leídas por la televisión estatal y atribuidas a Mojtaba Khamenei, quien permanece desaparecido desde el inicio de la guerra, también calificaron la firma del presidente Donald Trump de “inútil e inválida”. Un negociador iraní declaró que Teherán suspendía sus compromisos con el acuerdo provisional firmado hace aproximadamente un mes, cuyo objetivo era poner fin definitivamente a los combates.

Las declaraciones de Teherán rompieron otro hilo de tensión, ya que la guerra no muestra un final a la vista. Ahora, Jamenei advierte sobre las “lecciones” que deben aprender no solo de Irán, sino también de sus aliados armados en la región, a los que denomina el “Eje de la Resistencia”. Estados Unidos emitió una alerta de viaje global ante el aumento de las tensiones.

La batalla se ha centrado en el control del estrecho de Ormuz, la vía marítima que anteriormente transportaba una quinta parte del petróleo crudo mundial. Los crecientes ataques amenazan ahora a la población civil y la infraestructura, incluidas las plantas desalinizadoras de agua potable, mientras que la economía global vuelve a estar en alerta.

Estados Unidos ha violado sus compromisos en virtud del acuerdo y ahora Irán “ya no los está cumpliendo”, declaró Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, a la televisión estatal.

No se ha informado de ninguna novedad sobre los esfuerzos de mediación.

Los soldados estadounidenses se enfrentan a riesgos crecientes

La muerte anterior registrada de un militar estadounidense fue la de un piloto de helicóptero que se estrelló en el Mar Arábigo a principios de este mes. Al comienzo de la guerra, un ataque con drones iraníes contra un centro de mando en Kuwait causó la muerte de seis soldados. Un soldado falleció tras un ataque a una base en Arabia Saudita. Seis personas murieron cuando un avión de reabastecimiento de combustible se estrelló en Irak.

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El sábado, los daños más significativos de los ataques iraníes se produjeron en Kuwait, donde una planta desalinizadora y una instalación petrolera fueron alcanzadas, según las autoridades kuwaitíes y la Corporación Petrolera de Kuwait. Ambas se negaron a proporcionar las ubicaciones.

Este fue el segundo ataque contra una planta desalinizadora en dos días en esta pequeña nación desértica que depende de la desalinización para el 90% de su agua potable. Los ataques hirieron a varias personas en la instalación petrolera y provocaron un incendio en la planta desalinizadora, lo que obligó a desconectar varias unidades de generación de energía.

Varios bomberos y un trabajador resultaron heridos mientras combatían otros dos incendios provocados por ataques iraníes, según el Cuerpo de Bomberos de Kuwait. Kuwait cerró brevemente su espacio aéreo debido a amenazas de misiles, y Kuwait Airways anunció la reprogramación de la mayoría de sus vuelos con origen y destino en la capital.

Mientras tanto, Irak informó haber derribado drones de ataque sobre la ciudad de Erbil. La agencia estatal de noticias jordana Petra informó que los sistemas de defensa aérea del reino habían derribado misiles iraníes, mientras que las sirenas antiaéreas sonaron varias veces en Bahréin a lo largo del día y en Arabia Saudí por la mañana, según informaron sus respectivos gobiernos.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis naciones, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de crímenes de guerra por los ataques contra infraestructura e instalaciones civiles.