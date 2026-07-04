Un hombre murió luego que fuera alcanzado por un rayo mientras disfrutaba de un chapuzón en una playa en Fort Myers, Florida el viernes. Otros tres miembros de su familia que se encontraban en el agua al momento del impacto del rayo también resultaron heridos, según reporta USA Today.

El incidente ocurrió a eso de las 2:20 de la tarde cerca de Estero Boulevard. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, la persona ya recibía los primeros auxilios por los presentes, quienes le practicaron resucitación cardiopulmonar. Lamentablemente, el hombre murió en la escena.

Se informó que el rayo fue producto de una tormenta que azotó la zona.

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La víctima fue identificada como Viktar Kiryk, de 51años. Los heridos fueron llevados a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que se hallaban en condición estable.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, al menos 20 personas mueren anualmente en los Estados Unidos, a causa de los rayos. Florida está catalogado como uno de los estados con mayor riesgo de rayos en los Estados Unidos, especialmente el condado Lee y áreas cercanas.

Un rayo puede caer hasta a 16 kilómetros de distancia de una tormenta. Se recomienda a las personas que se encuentren al aire libre durante una tormenta, buscar refugio de inmediato si escucha truenos y esperar hasta media hora después que hayan cesado los truenos para volver a salir.

Las autoridades de seguridad advierten que los rayos pueden caer hasta a 16 kilómetros de una tormenta y que cualquier persona que se encuentre al aire libre debe buscar refugio de inmediato si escucha truenos. Recomiendan esperar al menos 30 minutos después de que cesen los últimos truenos antes de volver a salir.