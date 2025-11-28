Lima. Un turista brasileño murió y otro estadounidense resultó herido al ser alcanzados por un rayo en una montaña de la región de Cusco, en el sur del Perú, informó el jueves la policía local.

La tragedia ocurrió en la víspera en el sector de Occoruro-Chimpahuaylla, cerca del límite de las provincias de Cusco y Paruro. El brasileño que falleció fue identificado como Yuri Botelho Pereira, de 36 años, y el estadounidense herido como James Alexander Fernández, de 41 años.

Botelho subió a la cumbre de una montaña de una altitud 4,237 metros sobre el nivel del mar junto con Fernández y el guía de turistas peruano Dani Peralta, de 35 años, para descender con bicicletas, cuando se desató una tormenta eléctrica con caída de rayos, de acuerdo con la información de la comisaría de la localidad de Yaurisque.

PUBLICIDAD

Tras recibir una alerta de emergencia en la tarde, un grupo de la policía fue al lugar y encontraron a Peralta sin mayores lesiones y entre la paja, el cadáver de Botelho. Al borde de un camino, estaba Fernández con lesiones y fue trasladado al hospital regional.

Botelho había viajado al Cusco con su esposa y su hijo pequeño. Era hijo de un exconsejal de la municipalidad brasilera de Sao Mateus, Francisco Botelho, quien dijo a la prensa de su país que el cuerpo será incinerado en Lima y los restos serán enviados a la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, donde residía la víctima.

En noviembre de 2024, otros relámpagos mataron a turistas. Una argentina falleció y su pareja de nacionalidad chilena quedó herido por el impacto de un rayo en una zona montañosa conocida como el valle rojo de Cusco. Días antes, un peruano falleció y otros siete quedaron heridos luego que un rayo los alcanzó durante un partido de fútbol aficionado por un campeonato de un pueblo de los Andes, en la región de Junín.