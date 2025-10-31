Una futbolista de 21 años, identificada como Finley Bone, murió el jueves, 30 de octubre, después de ser alcanzada por un rayo durante un entrenamiento en el Complejo Deportivo Cooroy, en Sunshine Coast, estado de Queensland, en Australia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 p.m., cuando una fuerte tormenta eléctrica azotaba la zona, informaron los medios locales.

Según los reportes, Bone, integrante del club Noosa Lions, practicaba tiros al arco junto a una compañera cuando un rayo la impactó. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y la trasladaron en estado crítico al Hospital de Nambour, donde posteriormente falleció.

Donna Markert, madre de la joven deportista, expresó su conmoción en declaraciones a “ABC”: “A Fin le arrebataron la vida en un minuto”. También agradeció a los socorristas por la rápida atención brindada.

Danielle Williams, supervisora principal de operaciones del Servicio de Ambulancias de Queensland (QAS), reconoció los esfuerzos de los presentes en el lugar, quienes intentaron utilizar un desfibrilador antes de la llegada de los paramédicos.

“Fue una situación muy complicada porque la tormenta aún continuaba cuando llegamos”, dijo a “ABC”.

Williams recordó que las tormentas eléctricas pueden ser impredecibles e instó a la población a buscar refugio seguro ante los pronósticos de más lluvias, granizo y fuertes vientos durante el fin de semana en Queensland.

El Noosa Lions Football Club lamentó la muerte de Bone en un comunicado publicado en Instagram: “Finley era una integrante muy querida de nuestro equipo femenino FQPL3 y entrenadora de nuestras chicas sub-12/13. Nuestro más sentido pésame a Paul y Donna, y a toda la familia y amigos de Finley”.

Por su parte, el Cooroora United Football Club, donde ocurrió el suceso, expresó en Facebook estar “profundamente entristecido” por lo sucedido y anunció la suspensión temporal de sus actividades deportivas. El club informó que trabaja junto con Football Queensland para ofrecer apoyo psicológico a la familia y a los miembros del club afectados.

El inspector jefe de policía de Sunshine Coast, Jason Overland, calificó el hecho como un “incidente trágico”, según Sunshine Coast News. La Policía de Queensland prepara un informe para el forense.