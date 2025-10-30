En los últimos días, un joven surcoreano de 26 años, identificado como Jeong Hyowon, fue encontrado muerto en su lugar de trabajo en circunstancias extrañas luego de cumplir con un turno de más de 13 horas.

De acuerdo con lo revelado por los familiares a medios locales, la víctima era empleado en la cadena de panaderías London Bagel Museum, una reconocida empresa del país asiático.

Según sus seres queridos, el hombre ingresó alrededor de las 9:00 de la mañana a la empresa para entregar funciones sobre la medianoche, pero desafortunadamente fue encontrado sin vida en su puesto.

Tan pronto como los empleados dieron aviso a las autoridades, el cuerpo de Jeong Hyowon fue sometido a un análisis para descubrir el motivo de su muerte. Sin embargo, la autopsia descartó cualquier padecimiento asociado a una enfermedad previa.

En ese sentido, un vocero del Partido de la Justicia Coreana aseguró en entrevista que “un exceso de trabajo crónico combinado con un exceso de trabajo agudo” fue la causa por la que el sujeto perdió la vida.

Por su parte, la novia del joven, de quien no se conoce la identidad, afirmó que ella fue la última persona con la que habló el empleado y en su mensaje decía que “por tanto movimiento en la tienda” se había olvidado de responder y tomarse un descanso para cenar.

La empresa se pronunció en redes sociales

El pasado martes 28 de octubre la cadena de panaderías London Bagel Museum publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram lamentando el dolor de los familiares y asegurando que ellos no obligan a sus trabajadores a extender los turnos.

“Es cierto que el trabajo de apertura de una nueva sucursal, por su naturaleza, implica una intensidad laboral temporalmente concentrada durante la fase de preparación. La empresa, considerando esta situación especial, incluso envió 13 personas adicionales justo antes de la apertura para brindar apoyo”, se puede leer en el mensaje.

La compañía también agregó: “Debido a un error en el dispositivo de reconocimiento de huellas dactilares, no podemos confirmar los datos que respalden el registro real de horas de trabajo del difunto inmediatamente antes del incidente”.

A pesar de ello, el establecimiento reveló que las horas de trabajo de las personas que estuvieron con Jeong Hyowon antes del hallazgo, sí fueron superiores a las habituales.

No obstante, la empresa señaló que esto no es suficiente para asegurar que la muerte del joven está relacionada con una carga laboral exagerada. “La empresa no puede responder sobre si se trata de un caso de muerte por exceso de trabajo, ya que no es una decisión que nos corresponde tomar”, expresó la compañía.