Kaelin Bradshaw, una reconocida “influencer” estadounidense, falleció a los 29 años tras enfrentar un tipo poco común de cáncer en las vías biliares.

Su esposo, Austin Bradshaw, confirmó la noticia mediante una publicación en la cuenta de TikTok de la joven, donde ambos habían compartido el proceso de su enfermedad.

El último adiós de una creadora que inspiró a miles

Kaelin murió el lunes 27 de octubre, alrededor de la 1 de la madrugada, mientras sostenía la mano de su esposo.

“No sentía dolor, y su habitación estaba rodeada del amor y la compasión de toda nuestra familia”, relató Austin, quien destacó que su esposa “nunca estuvo sola, ni siquiera por un momento en todo este proceso”.

@kaebradshaww I have linked a very special video of Kaelin in her linktree.

El joven recordó la fuerza con la que Kaelin enfrentó el diagnóstico. “Desde el momento en que Kaelin fue diagnosticada, estaba devastada, pero también decidida”, explicó.

“Me prometió a mí y a nuestra familia que iba a luchar y que nunca se rendiría”, dijo. Austin añadió que “ella cumplió su promesa, pero desafortunadamente su enfermedad progresó más allá de la capacidad de su cuerpo para seguir luchando”.

El padre de la “influencer”, Mark Bradshaw, también expresó su dolor a través de redes sociales.

“Con el corazón destrozado, hoy perdimos a nuestro ángel amado”, escribió junto a una serie de fotografías familiares. Agradeció además el apoyo recibido: “Gracias por el amor, las oraciones y el apoyo que todos han mostrado a nuestra familia, significan más que nunca.”

Su mensaje final a los seguidores

El 16 de octubre, Kaelin publicó su último vídeo en TikTok, en el que agradeció a sus casi 100,000 seguidores y los dirigió a una campaña de GoFundMe creada para ayudar con los costos médicos.

En esa publicación, habló del apoyo de su esposo: “Él ha estado conmigo todas las noches que he pasado en el hospital y, aun así, logra mantener dos trabajos. Incluso vendió su camioneta y su bote para ayudarnos económicamente.”

Kaelin explicó que padecía de colangiocarcinoma en etapa 4, una forma de cáncer que afecta los conductos biliares y suele detectarse cuando ya está avanzada.

Aunque consciente de la gravedad, expresó su esperanza: “Esto no es algo que alguna vez pensé que tendría que escribir, pero la vida tiene una manera de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos.”

En su mensaje final añadió: “Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por su amor, apoyo y amabilidad durante el capítulo más duro de nuestras vidas”.

¿Qué es el colangiocarcinoma?

De acuerdo con la Mayo Clinic, el colangiocarcinoma es un cáncer raro que se origina en los conductos biliares, responsables de transportar la bilis desde el hígado hasta la vesícula y el intestino delgado. Puede desarrollarse dentro del hígado (intrahepático) o fuera de él (extrahepático).

Sus síntomas más comunes aparecen cuando el tumor bloquea el flujo de bilis. Entre ellos se encuentran la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), picazón intensa y orina oscura. Debido a que suele detectarse en etapas avanzadas, el diagnóstico y tratamiento resultan complejos.

Los principales factores de riesgo incluyen enfermedades que causan inflamación y cicatrización en el hígado y las vías biliares, como la colangitis esclerosante primaria.

El tratamiento depende del avance del cáncer: si es posible, se recurre a cirugía para extirpar el tumor y, en casos más graves, se aplican quimioterapia y radioterapia.