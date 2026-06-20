PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN, Arizona. Tres excursionistas fallecieron a causa de lo que parecen ser enfermedades relacionadas con el calor en el Gran Cañón en dos días distintos de la semana pasada, en la parte interior del cañón, donde las temperaturas pueden superar los 109 grados Fahrenheit (43 grados Celsius) a la sombra durante las horas del mediodía, según informaron el viernes las autoridades federales.

Un hombre de 72 años sufrió un golpe de calor el 12 de junio mientras realizaba una ruta de senderismo por el sendero South Kaibab y falleció antes de que los equipos de rescate pudieran llegar hasta él. Cuatro días después, un hombre de 67 años y una mujer de 68 también parecieron sufrir problemas de salud relacionados con el calor mientras realizaban una ruta de senderismo por el sendero North Kaibab y fallecieron antes de que llegara la ayuda, según informó el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. en un comunicado.

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A pesar de la rápida intervención y del apoyo aéreo, los tres excursionistas ya habían fallecido cuando los equipos de rescate llegaron hasta ellos, según informó el servicio de parques.

El Gran Cañón ha registrado un aumento de los casos de enfermedades relacionadas con el calor en las últimas semanas y ha instado a los excursionistas que se adentran en el cañón a que eviten recorrer los senderos entre las 10:00 y las 16:00, según han informado los responsables del parque.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.