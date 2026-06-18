Una mujer de 47 años falleció en Argentina después de resultar gravemente herida en un accidente ocurrido la noche del domingo.

Según la información preliminar, el teléfono móvil que se encontraba conectado para cargar dentro del vehículo se incendió, lo que provocó que el conductor perdiera el control del automóvil y se estrellara contra una alcantarilla.

La víctima viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando, por causas que aún son investigadas, el teléfono móvil conectado al sistema de carga del vehículo comenzó a incendiarse el interior del carro.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego y el estruendo generado por el incidente sorprendieron al conductor, quien perdió el control del automóvil. El vehículo se salió de la vía y terminó impactando contra una alcantarilla.

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Equipos de emergencia acudieron al lugar y asistieron a los ocupantes. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada al Instituto del Quemado, donde recibió atención médica por quemaduras en gran parte del cuerpo y complicaciones respiratorias derivadas de la inhalación de humo y calor.

Horas después de su ingreso, las autoridades confirmaron su fallecimiento. La víctima María Lucila Pagani era docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), según informaron medios locales.

El conductor, un hombre de 43 años, sufrió lesiones leves y fue atendido en el Hospital Municipal de Unquillo. Los profesionales de salud informaron que se encuentra fuera de peligro.

Personal policial y autoridades judiciales trabajan para determinar el origen del incendio. Entre las hipótesis bajo análisis se encuentran un posible desperfecto en la batería del teléfono o fallas relacionadas con el cargador utilizado.

Recomendaciones para cargar el celular

De acuerdo con sitios especializados en tecnología, para reducir el riesgo de sobrecalentamientos, incendios o fallas eléctricas como las que están bajo investigación en este caso, los especialistas recomiendan usar siempre cargadores originales o certificados, evitar cargar el celular en espacios cerrados y con altas temperaturas, y no dejarlo conectado por largos periodos sin supervisión.

Señales de que una batería puede estar en mal estado: