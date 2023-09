WORCESTER, Massachusetts. La muerte de un adolescente de Massachusetts después de haber comido unas nachos extremadamente picantes, según dijo su familia, ha provocado una oleada de preocupación sobre el reto de las redes sociales y ha llevado a los minoristas a retirar el producto de sus estanterías a petición del fabricante.

La familia de Harris Wolobah celebró una vigilia el viernes, una semana después de su muerte el 1 de septiembre, para recordar al estudiante de décimo grado, amante del baloncesto, mientras esperan los resultados de la autopsia para determinar qué lo mató.

La familia de Wolobah ha culpado al One Chip Challenge de la muerte del adolescente.

PUBLICIDAD

Relacionadas Capturan impresionante caimán de más de 400 kilos en Florida

El reto consiste en que los participantes se coman los nachos del mismo nombre y después comprueben cuánto tiempo pueden estar sin consumir otros alimentos ni agua. La familia no ha querido ser entrevistada.

La policía dijo que fueron a la casa el 1 de septiembre y encontraron a Wolobah que “no respondía y no respiraba”. Fue trasladado a un hospital, donde lo declararon muerto.

La oficina del médico forense del estado dijo que probablemente pasarán semanas antes de que se determine la causa de la muerte de Wolobah. Pero el fabricante del chip, Paqui, pidió a los minoristas que dejaran de vender el producto.

La gente ha contado sus propias experiencias con el chip, que cuesta unos 10 dólares y viene envuelto individualmente en papel de aluminio en una caja con forma de ataúd que advierte, entre otras cosas, de que está hecho para el “placer vengativo del calor y el dolor intensos”, está destinado a adultos y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

A pesar de la advertencia, los niños no han tenido ningún problema para comprarlo.

Una niña de Florida de 10 años fue suspendida esta semana por llevarlos al colegio, según declaró su padre, D’Anton Patrick, a la cadena de televisión WPTV de West Palm Beach. Seis niños de la escuela primaria Forest Park necesitaron atención médica tras entrar en contacto con el chip el miércoles, según la carta de suspensión enviada a los padres de la niña.

Patrick dijo que su hijo de 12 años compró el chip en una cadena nacional de farmacias el martes, pero la madre del niño le hizo tirarlo. Sin embargo, su hija la sacó de la basura y la llevó al colegio.

PUBLICIDAD

“La caja dice que se mantenga fuera del alcance de los niños. Dice que es sólo para consumo de adultos. ¿Por qué se lo venden a un niño de 12 años?”. dijo Patrick.

Ha habido informes en todo el país de adolescentes que han enfermado después de participar en el desafío, incluyendo tres estudiantes de una escuela secundaria de California que fueron enviados a un hospital. El año pasado, los paramédicos tuvieron que acudir a un colegio de Minnesota cuando siete estudiantes enfermaron tras participar en el reto.

Amigos de Wolobah dijeron que se enteraron del reto del chip en las redes sociales y que su muerte les ha convencido de que es más peligroso de lo que creían.

“Me siento mal porque su vida haya acabado por un reto en las redes sociales”, dijo Marcus Kaba, de 15 años, que recordaba haber jugado al baloncesto con Harris.

David Adjer, otro adolescente presente en la vigilia que iba al colegio con Harris, dijo que había oído que Wolobah había enfermado a causa del chip, pero que le costaba creer que hubiera muerto.

“La gente me decía que Harris había muerto. Estaba enfadado”, dijo. “No creo que debamos seguir teniendo este chip. Si alguien muere por culpa de este chip, deberían retirarlo... Deberían retirar el chip de las estanterías porque no necesitamos más accidentes como éste”.

También los adultos han puesto a prueba su tolerancia al picante.

Joaquín Díaz, un trabajador de la construcción de 31 años del Bronx, en Nueva York, dijo que probó el chip hace unas semanas después de encontrarse con vídeos en las redes sociales sobre el desafío. Dijo que le encanta la comida picante y quería ver qué tal se le daba.

PUBLICIDAD

Díaz dijo a The Associated Press por teléfono el viernes que el chip estaba muy picante, pero no esperaba los calambres estomacales y la diarrea que le siguieron y que le llevaron a faltar al trabajo al día siguiente.

“Me dolió, no voy a mentir. Estaba un poco nervioso”, dijo. A pesar de los problemas estomacales, Díaz dijo que había planeado volver a probar el chip con unos amigos. Pero decidió no hacerlo tras enterarse de la muerte de Wolobah

Roger Trier, un creador de contenidos y diseñador gráfico de 56 años de Palatine, Illinois, publicó un video en TikTok y YouTube de sí mismo completando un desafío de 100 chips este mes.

Dijo a la AP que ha entrenado durante más de 20 años para aumentar su tolerancia a las especias.

“La mayoría de la gente que ves en las redes sociales -con cualquier reto- no entiende las consecuencias”, dijo.

Trier dijo que cree que a los menores de 18 años no se les debería permitir hacer retos picantes sin la supervisión de un adulto porque podrían no saber cómo lidiar con las intensas reacciones que la comida puede causar o la presión de grupo que puede empujarlos a tomar riesgos que no entienden.

Aunque el chip todavía se podía comprar en algunas tiendas a partir del jueves, el viernes había desaparecido de las estanterías de los principales minoristas, incluidos 7-Eleven y Walgreens. Amazon detuvo las ventas y notificó a los clientes que habían comprado el producto recientemente que Paqui lo retiraba. Por su parte, eBay bloqueó los anuncios de One Chip Challenge.

PUBLICIDAD

Las ventas del chip parecen estar impulsadas en gran medida por la gente que publica vídeos en las redes sociales de ellos mismos o de sus amigos haciendo el reto. En ellos se ve a personas, incluidos niños, desenvolviendo el envoltorio, comiendo las patatas y reaccionando al calor. Algunos vídeos muestran a personas con arcadas, tosiendo y pidiendo agua.

Ni Meta, propietaria de Instagram y Facebook, ni Google, propietaria de YouTube, ni TikTok respondieron inmediatamente el viernes a las peticiones de comentarios sobre si estaban tomando alguna medida.

Paqui, una filial de The Hershey Company con sede en Texas, dijo en un comunicado publicado en su sitio web el jueves que estaba “profundamente entristecida por la muerte” de Wolobah.

“Hemos observado un aumento de adolescentes y otras personas que no hacen caso de estas advertencias”, dijo la compañía. “Como resultado, aunque el producto sigue cumpliendo las normas de seguridad alimentaria, por precaución, estamos trabajando activamente con los minoristas para retirar el producto de las estanterías”.