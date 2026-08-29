Una mujer se encuentra recluida en un hospital de Colorado hace más de una semana, tras salir expulsada de una montaña rusa en Colorado, según informó la revista People.

El incidente ocurrió en 17 de agosto en Copper Mountain Colorado, según reseñaron medios locales, que identificaron a la mujer como Nicki Parker, de 60 años. La información fue revelada por su abogado, Trent Ongert, quien indicó que la mujer salió expulsada de su asiento durante el recorrido, aún cuando se le había puesto el cinturón de seguridad.

De acuerdo con la rotulación de la atracción, de desprenderse o desengancharse alguno de los cinturones de la atracción, los carritos se detendrían automáticamente y la atracción emitiría una alerta, pero el abogado sostuvo que eso no ocurrió y que el carrito donde viajaba Parker, continuó en movimiento. “De hecho, el cinturón se envolvió alrededor de ella y la haló, y fue arrastrada a lo largo de la vía mientras bajaba”, dijo Ongert,

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Alegadamente la mujer fue arrastrada por el carrito por un periodo de entre 20 y 30 segundos. El esposo de Parker, quien también iba en la atracción, presenció el incidente e intentó socorrerla. “Ella estaba tirada en la vía. Luego él tuvo que sacarla de allí porque no había nadie más ni forma de llegar a ella”, añadió el abogado, quien dijo que se hallaban a unos 15 o 20 pies del suelo cuando ocurrió el incidente.

Se informó que la mujer resultó con una lesión cerebral y la fractura de una costilla que le perforó un pulmón, provocando que este colapsara, una dislocación de un hombro y laceraciones en todo el cuerpo.

El parque de atracciones confirmó lo ocurrido en un comunicado. “El lunes 17 de agosto, la Patrulla de Copper Mountain respondió a un incidente con una huésped en la Rocky Mountain Coaster. Cuando los miembros de la patrulla llegaron, la huésped estaba sentada en el carrito con su cinturón de seguridad abrochado”. Añadieron que su personal ayudó a trasladar a la mujer a la base, tras lo que fue asistida por paramédicos.

De acuerdo con el comunicado, la atracción permanece cerrada desde que ocurrió el incidente. “La montaña rusa está cerrada mientras Copper Mountain trabaja junto con la División de Petróleo y Seguridad Pública del estado y el fabricante para evaluar el incidente”, expresó Copper Mountain.

La CDOPS informó que le solicitó al fabricante de la montaña rusa que elabore y publique un boletín de seguridad que se compartirá con todos los operadores afectados, según Fox 31 Denver.