Una mujer de California fue acusada de asesinato tras el hallazgo de los restos de su hija desaparecida de 9 años en Utah, informaron las autoridades el martes.

Ashlee Buzzard, de 40 años, fue arrestada tras el hallazgo del cuerpo de Melodee Buzzard, de 9 años, en una zona rural del condado de Wayne, adonde habían viajado hace dos meses, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

Las autoridades indicaron que el ADN de los restos vinculaba a su madre. Los detectives registraron la casa de Buzzard, un almacén y un coche que había alquilado, y encontraron un casquillo usado en su casa y munición similar en el coche alquilado, informaron las autoridades.

Un administrador escolar informó de la prolongada ausencia de la niña el 14 de octubre. Los agentes acudieron a la residencia de la familia en Lompoc, pero Buzzard no reveló el paradero de su hija. Buzzard salió de California con su hija el 7 de octubre, conduciendo un Chevrolet Malibu blanco 2024 alquilado, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara. Viajaron hasta Nebraska, con paradas en Nevada, Arizona y Utah, y una ruta de regreso incluyó Kansas. Melodee Buzzard fue vista por última vez el 9 de octubre en un video de vigilancia cerca de la frontera entre Colorado y Utah.

Los detectives descubrieron que madre e hija cambiaron su apariencia durante el viaje. Un video de la oficina de alquiler de autos en Lompoc muestra a la niña con una sudadera con capucha y una peluca más oscura y lisa que su cabello natural, según informó la policía. El video muestra a su madre con una peluca larga y rizada.

Buzzard intercambió pelucas durante el viaje y cambió la matrícula del auto de alquiler para evitar ser detectada, según la policía. El 10 de octubre, Buzzard regresó a su residencia en Lompoc en el auto que había alquilado el 7 de octubre con su matrícula original, pero su hija no estaba con ella, según informó la oficina del sheriff. Buzzard fue arrestada el 7 de noviembre por cargos no relacionados con la búsqueda de su hija. Las autoridades afirmaron que impidió que alguien abandonara un lugar contra su voluntad.