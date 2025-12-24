Las autoridades californianas y los meteorólogos instaron a los viajeros a evitar las carreteras durante la Nochebuena y el día de Navidad, ante una serie de poderosas tormentas invernales que amenaza=n con azotar el estado con lluvias incesantes, fuertes vientos y nieve en las montañas hasta el viernes.

Se espera que millones de personas viajen por todo el estado. Probablemente se enfrentarán a condiciones de viaje peligrosas, si no imposibles, ya que se pronostica que varios ríos atmosféricos atravesarán el estado, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.

“Si planea viajar durante las fiestas navideñas, por favor, reconsidere sus planes”, dijo Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Los meteorólogos indicaron que el sur de California podría experimentar su Navidad más lluviosa en años y advirtieron sobre inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y flujos de escombros en las zonas afectadas por los incendios forestales de enero pasado. Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron el martes que estaban llamando a las puertas de unos 380 hogares particularmente vulnerables para ordenarles que se marcharan. La mayoría de las zonas registraron lluvias dispersas el martes por la mañana, y se esperaba que el sistema aumentara por la noche y se intensificara en Nochebuena. En algunas regiones, la lluvia y los vientos disminuirán el miércoles antes de que llegue otra tormenta.

Gran parte del Valle de Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco se encontraban bajo vigilancia de inundación y advertencia de vientos fuertes hasta el viernes. Los meteorólogos advirtieron de fuertes nevadas y ráfagas de viento en partes de la Sierra Nevada a partir del martes, lo que creará condiciones casi blancas y hará casi imposible atravesar los pasos de montaña.

También existe el riesgo de tormentas eléctricas severas y una pequeña probabilidad de tornados en la costa norte.

Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas que comenzaron el sábado en el norte de California ya provocaron rescates acuáticos y al menos una muerte, según informaron las autoridades locales. El sheriff del condado de Shasta, Michael L. Johnson, declaró el lunes el estado de emergencia para prepararse para más lluvias y permitir que el estado colabore con la mitigación de riesgos y las operaciones de búsqueda y rescate. El sur de California suele recibir de 1.3 a 2.5 centímetros de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas zonas podrían ver entre 10 y 20 centímetros, según el meteorólogo Mike Wofford, del Servicio Nacional de Meteorología. Podría ser incluso mayor en las montañas. Las ráfagas podrían alcanzar de 96.5 a 127.8 km/h en partes de la costa central.

PUBLICIDAD

Es muy probable que se produzcan inundaciones generalizadas, deslizamientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas afectadas por el mortal incendio de Palisades en enero pasado, añadió. Las autoridades prevén múltiples cierres de carreteras y retrasos en el aeropuerto durante las tormentas. También es posible que se derrumben árboles y cables eléctricos. Algunas zonas de Los Ángeles estaban bajo alerta de evacuación a partir del martes.

El condado había instalado rieles K, un tipo de barrera, alrededor de la zona quemada para ayudar a atrapar los escombros que se deslizan durante las tormentas. Los residentes también podrían recoger sacos de arena gratuitos para proteger sus hogares, dijo Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles que representa a Altadena.

“Cuando los expertos proyectan este tipo de lluvia en tan poco tiempo, es grave”, dijo Barger.

Muchas personas en las zonas afectadas por los incendios decidieron no irse tras recibir la notificación de evacuación, declaró el martes el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. Les instó a reconsiderar su decisión.

“La amenaza que representa esta tormenta es real e inminente”, afirmó.

Las autoridades locales y estatales se están preparando para responder a las emergencias durante la semana. El estado ha desplegado recursos y personal de primera respuesta en varios condados de la costa y del sur de California antes de las tormentas. La Guardia Nacional de California también está lista para ayudar.

Un río atmosférico es una franja larga y estrecha de vapor de agua que se forma sobre el océano y fluye por el cielo, transportando humedad desde los trópicos hasta las latitudes septentrionales. A principios de este mes, los impetuosos ríos atmosféricos inundaron el estado de Washington con casi 19 billones de litros de lluvia en una semana, amenazando con alcanzar niveles récord de inundaciones, según los meteorólogos. Estas precipitaciones se vieron potenciadas por el clima y el aire cálidos, además de condiciones meteorológicas inusuales que se remontan incluso a un ciclón tropical en Indonesia.