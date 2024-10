( Michael Roknick/The Herald via AP )

Greenville, Pensilvania. Una mujer de Pensilvania de 114 años de edad es ahora considerada la persona viva más longeva de Norteamérica.

Naomi Whitehead, quien reside en una comunidad de cuidado para personas mayores en Greenville West Salem, alcanzó ese estatus tras el fallecimiento de Elizabeth Francis de Texas el 22 de octubre.

Whitehead, quien afirma que nunca fumó ni consumió alcohol, nació en septiembre de 1910 en una granja en Georgia y ha sobrevivido a su esposo de muchos años y a sus tres hijos.

Ha atribuido su longevidad a buenos genes y a disfrutar de diversas actividades como cocinar, hornear, dibujar y escuchar música.

Whitehead declaró al New Castle News en septiembre de 2023 que no ha establecido una meta sobre cuánto tiempo quiere vivir, pero señaló: “Viviré tanto tiempo como el Señor me permita”.