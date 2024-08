Annie Judas, a sus 80 años, logró un espectacular Récord Guinness: ser la mujer más longeva en lograr una plancha abdominal.

Con este ejercicio, que parece sencillo, pero no lo es y que requiere mucha fuerza abdominal, logró su segundo Guinness. El anterior era por ser la mujer más longeva en saltar competitivamente la soga.

Esta vez, fue gracias a que estuvo más de cuatro minutos en la posición de plancha. “No lo podía creer, estaba en shock, ¿otro récord?”, fue lo primero que declaró la mujer en la cuenta de X de los Guinness World Records.

A sus 80 años y 244 días, Annie demostró que la edad no tiene que ver con el número, sino con cómo se siente uno físicamente y con el ejercicio que hace en su día a día para intentar mantenerse saludable. “Como parte de mi rutina, mi entrenador siempre me decía de hacer la plancha, y yo lo hacía y cumplía a rajatabla 1 minuto máximo para que él estuviera contento... pero no me di cuenta de que estaba tan bien físicamente y activa hasta que empecé a publicar videos y fotos en Instagram y me llegó una gran devolución de los seguidores”.

PUBLICIDAD

En el video que compartió el Guinness, Annie logra mantener la plancha por más de cuatro minutos. Exactamente, fueron 4:04:37, y por más que su objetivo era llegar a cinco, se mostró emocionada con el logro: “Yo solía competir siempre con mi marido, una vez hice la plancha por siete minutos y no lo podía creer, y él solo hizo seis minutos, y le encantó que yo pudiera seguir. Ahora, durante el récord, intenté pensar en él e imaginar que estaba a mi lado compitiendo conmigo, y alentándome a seguir, e intenté llegar a los cinco minutos, pero no pude y estoy contenta con el resultado”.

Annie revela que sus seguidores en Instagram, al principio, le pedían el certificado de nacimiento porque no le creían que tuviera 80 años. “Después empecé a recibir muchos elogios y para mí fue algo buenísimo porque me incentivó a seguir”, aclaró.

A la vez que dejó un importante mensaje: “La clave es estar siempre en movimiento. Moverse. Mover el cuerpo. Si no mueves el cuerpo, lo pierdes”.

A su vez, Annie reveló los beneficios de hacer ejercicio físico y tener una rutina a sus 80 años. “Me siento una bendecida, vivo a esta edad sin ningún dolor, es como un milagro”, destaca. Y asegura que se siente con más fuerza que nunca. Incluso, que siente mucha más energía que cuando era joven.