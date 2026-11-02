El Departamento del Alguacil del condado de Monterey, en el estado de California, ha informado que respondió en la mañana de este lunes a un incidente armado con “múltiples víctimas” mortales y heridos en la localidad de Moss Landing, aunque aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad.

El suceso ocurrió poco después de la medianoche de este 2 de noviembre, en Moss Landing, ubicada a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterey, en la costa central de California.

En un comunicado, las autoridades confirmaron que el incidente dejó múltiples víctimas mortales y personas heridas, aunque no ofrecieron detalles sobre el número de afectados ni las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por su parte, la Policía de Parques Estatales de California (California State Parks Police) cerró varias vías de acceso y la playa estatal de Moss Landing como parte de las labores de investigación.

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza activa para los residentes ni para la comunidad de Moss Landing.