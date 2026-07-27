Hace ocho años, durante la campaña para fiscal general de Texas, Justin Nelson emitió anuncios de televisión en los que se mostraban imágenes de una cámara de seguridad en las que se veía a Ken Paxton guardándose en el bolsillo un bolígrafo caro que no le pertenecía.

Hace cuatro años, George P. Bush arremetió contra Paxton colocando vallas publicitarias en las que se leía «es un sinvergüenza», junto a su foto policial de cuando fue acusado de fraude bursátil.

Y a principios de este año, el senador estadounidense John Cornyn afirmó que «se acerca el día del juicio final» mientras intentaba defenderse del desafío de Paxton en las primarias republicanas.

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Todos ellos perdieron. Ahora la pregunta es si James Talarico, que se impuso a la diputada Jasmine Crockett en unas primarias demócratas muy reñidas y costosas, tendrá más suerte al enfrentarse a Paxton en una de las contiendas por el Senado de los Estados Unidos más seguidas del país.

«La capacidad de este hombre para encajar golpes, seguir adelante y mantenerse en el cargo es algo que nunca había visto en toda mi carrera, en mis 25 años dirigiendo campañas», afirmó Ash Wright, que trabajó como asesor principal de Bush.

Paxton nunca ha sido condenado y se ha mantenido en el punto de mira defendiendo causas legales conservadoras en materia de inmigración, aborto y cuestiones transgénero en un estado dominado por los republicanos. Al igual que el presidente Donald Trump, lleva mucho tiempo presentándose como víctima de persecución política.

Los antiguos rivales de Paxton y media docena de estrategas de campaña que trabajaron en su contra advirtieron de que los tejanos podrían hacer oídos sordos a cualquier intento de reavivar escándalos de los que llevan años oyendo hablar, sobre todo ahora que el rígido partidismo ha convencido a los votantes de que sean extraordinariamente indulgentes con las faltas de los candidatos.

Sin embargo, el equipo de Talarico ha analizado las campañas electorales anteriores y está aplicando su propia estrategia, tratando de presentar a Paxton como parte de una cultura de corrupción más amplia que no ha logrado mejorar la vida de los ciudadanos.

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La campaña de Paxton insinuó que las declaraciones de Talarico tenían como objetivo distraer a los votantes de un historial de «opiniones alejadas de la realidad».

«Cada vez que un luchador, como el presidente Donald Trump y ahora Ken Paxton, se enfrenta a la clase política establecida, incluso después de haber sido absueltos por completo de cualquier delito, personas como James Talarico siguen lanzando las mismas acusaciones y alegando corrupción», afirmó Madison Cercy, portavoz de la campaña de Paxton.

Paxton ganó su primera reelección por un estrecho margen, a pesar de la acusación formal

Paxton fue elegido por primera vez fiscal general de Texas en 2014, y Nelson se presentó como su rival en las elecciones de 2018. Nelson, un abogado demócrata de Austin, centró su campaña en la acusación formal contra Paxton por fraude bursátil y se burló de él por quedarse con un bolígrafo de 1,000 dólares de otro abogado tras encontrarlo en un control de seguridad del juzgado.

«Vota a Justin Nelson para fiscal general de Texas», dijo el narrador. «Luchará en nombre de todos los tejanos. Y no te robará el bolígrafo».

Nelson argumentó que su estrategia había sido eficaz, como lo demostraba el estrecho margen de 3.6 puntos porcentuales obtenido por Paxton en un año en el que el republicano Greg Abbott fue reelegido gobernador de Texas por más de 13 puntos porcentuales. La campaña de Nelson gastó aproximadamente 6.5 millones de dólares, casi la mitad de lo que gastó la campaña de Paxton.

«Mi mensaje estaba calando», dijo Nelson. «Solo tenía que hablar más alto y durante más tiempo».

En 2022, Paxton se enfrentó en las primarias republicanas a George P. Bush, comisionado de tierras de Texas y nieto y sobrino de dos expresidentes de ese estado.

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El caso de fraude bursátil seguía en curso, y Paxton también era objeto de una investigación federal por las acusaciones de haber abusado de su cargo para beneficiar a un promotor inmobiliario de Austin, haber aceptado sobornos y haber tomado represalias contra empleados que habían denunciado irregularidades.

Paxton respondió presentándose a sí mismo como un republicano de la era Trump y a Bush como el heredero de un legado político privilegiado.

Las organizaciones que apoyaban a Paxton gastaron más de 20 millones de dólares, aproximadamente el doble que Bush y sus aliados. La contienda llegó a una segunda vuelta, en la que Paxton derrotó a Bush por 34 puntos porcentuales.

Paxton se enfrentó a Rochelle Garza, una abogada demócrata especializada en derechos civiles de Brownsville, en las elecciones generales. Afirmó que su campaña disponía de un expediente de investigación sobre Paxton de 300 páginas, pero que resultaba difícil decidir cómo abordar su pasado, ya que los votantes llevaban años oyendo hablar de él.

«La cantidad de posibles golpes que puede recibir Paxton puede hacer que mantener la disciplina en los mensajes resulte complicado», afirmó Garza.

Paxton se erigió como el principal adversario jurídico del presidente Joe Biden, impulsando una serie de demandas contra el Gobierno demócrata de Biden en materia de inmigración, aborto y política de género.

Con un gasto electoral muy inferior al de su rival, Garza perdió por unos 10 puntos porcentuales.

Algunos seguidores consideran a Paxton un luchador «imperfecto»

A Paxton le esperaban más problemas.

Se separó de su mujer, quien más tarde solicitó el divorcio «por motivos bíblicos». También fue sometido a un proceso de destitución por la Cámara de Representantes de Texas, aunque el Senado lo absolvió en 2023 y le permitió permanecer en el cargo. El caso por fraude bursátil concluyó en 2024, y Paxton fue condenado a pagar casi 300,000 dólares en concepto de indemnización.

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A lo largo de los años, ha contado con un firme apoyo por parte de votantes republicanos como David y Nancy Lapp, una pareja de jubilados de la pequeña localidad de Wolfforth. Estos lo describieron como un conservador luchador que ha sido víctima de persecución.

«Ha tenido su cuota de escándalos, como casi todo el mundo, así que eso ya no es necesariamente un motivo para descartarlo», afirmó David Lapp, de 76 años. «Es una persona con defectos, de eso no hay duda, pero lucha por los ideales tradicionales estadounidenses».

Añadió que «hoy en día, siempre que no estés en la cárcel, te elegirán».

En 2024, el Departamento de Justicia de Biden decidió no presentar cargos contra Paxton tras una investigación federal que se prolongó durante años, y Paxton se presentó como rival de Cornyn para disputarle su escaño en el Senado.

Cornyn y sus aliados superaron con creces el gasto de Paxton, inundando el estado con más de 90 millones de dólares en publicidad. Cuando la contienda pasó a una segunda vuelta, Trump respaldó a Paxton, quien ganó de forma contundente.

Talarico espera que el caso de Waco dé lugar a un nuevo escrutinio

Talarico prometió en un mitin celebrado en Houston al día siguiente de la segunda vuelta republicana que «llevaría adelante el proceso judicial» contra Paxton, a quien calificó de «el político más corrupto de Estados Unidos».

Desde entonces, ha intentado plantear una nueva cuestión sobre Paxton, relacionada con la gestión que ha llevado a cabo su oficina en un caso de abuso sexual infantil este año.

La Fiscalía General se hizo cargo del caso por delito grave en el que estaba implicado el abogado de Waco, Adam Hoffman, después de que el fiscal del distrito del condado se recusara debido a un posible conflicto de intereses. Tras un juicio con jurado que terminó en empate el año pasado, Hoffman aceptó en abril la oferta de los fiscales estatales de declararse culpable de un delito menor. Los fiscales afirmaron que la víctima no quería testificar por segunda vez. Hoffman cumplió 60 días de cárcel y no se le exigió que se inscribiera en el registro de delincuentes sexuales.

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Talarico afirmó que el acuerdo de declaración de culpabilidad demuestra que Paxton está dispuesto a conceder un trato preferencial a costa de los Texanos.

«Él es todo lo que está mal en este sistema político corrupto y fallido», dijo Talarico sobre Paxton en un mitin celebrado en Del Río la semana pasada. «Esta es la podredumbre que se encuentra en el corazón de este sistema político fallido. Es la razón por la que no podemos salir adelante, por mucho que trabajemos, por mucho que ahorremos, porque el sistema está amañado en nuestra contra».

Talarico declaró la semana pasada que disponía de 21.5 millones de dólares, mientras que Paxton declaró que disponía de 7.5 millones de dólares.

La ventaja del candidato demócrata en la recaudación de fondos podría ayudarle a difundir su mensaje más allá de lo que han podido hacer los anteriores rivales de Paxton, afirmó Nelson.

«Incluso un poco más de dinero me habría ayudado», dijo. «Creo que James tiene muchas posibilidades».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.