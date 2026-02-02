El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos y aguardan una vista judicial el 17 de marzo.

Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, penal del que salieron brevemente el día 5 para asistir a su primera audiencia, de lectura de cargos, ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.

¿Qué cargos se les imputan?

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración, para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Sus acusaciones forman parte de un amplio caso presentado por la Justicia de EE.UU. en 2020 que argumenta que altos funcionarios venezolanos formaban el Cártel de los Soles, organización designada terrorista por EE.UU., que atribuía su liderazgo a Maduro.

Tras su captura, la Fiscalía eliminó en su nueva imputación las alusiones al Cartel de los Soles como organización criminal estructurada, y ya no presenta a Maduro como su líder.

¿Cuál es su estatus legal?

Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela, que es “un prisionero de guerra” y que ha sido “secuestrado”. Cilia Flores también declaró su inocencia.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante. Flores está representada por otro letrado, que tampoco solicitó libertad bajo fianza.

Pollack prometió presentar “numerosos” documentos para reivindicar que Maduro es “jefe de un Estado soberano”, tiene “derecho a los privilegios” correspondientes y su “secuestro por parte de militares” fue ilegal.

Maduro y Flores están reclusos en el penal de Brooklyn, desde donde han pedido atención médica, según documentos entregados al juez, y la fecha para la siguiente audiencia ante el juez es el 17 de marzo.

¿Quién compone la defensa de Maduro?

El principal defensor es Barry Pollack, un letrado de alto perfil del bufete Harris St. Laurent & Wechsler conocido por asistir a Julian Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, logrando su liberación.

Otro abogado, Bruce Fein, mediático y especializado en constitucional, solicitó sumarse al caso pero Pollack le dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que ha sido apartado.

Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

¿Quién es el juez?

El magistrado que lleva el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y especialista en casos complejos y de alto perfil, con varios procesos de crimen organizado y transnacional en su currículo.

Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, por lo que conoce el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Ha dirigido otros procesos relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

¿Qué se sabe de su vida en la cárcel?

El Departamento de Prisiones indicó que por “privacidad, seguridad y garantías” no habla sobre “las condiciones de confinamiento de ninguna persona”, y los detalles que han trascendido son escasos.

En el MDC de Brooklyn, denunciado por sus duras condiciones, hay reclusos de alto perfil, como el rapero P. Diddy, por delitos sexuales; Luigi Mangione, por asesinato a un ejecutivo, o Sam Bankman-Fried, por fraude con criptomonedas.

Algunas personas han comentado en las redes sociales que han enviado cartas a Maduro para transmitirle el sufrimiento de sus familias o críticas políticas, y otras han grabado vídeos gritando consignas desde la calle donde está el penal.