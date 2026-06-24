La dinastía Kennedy no regresará al Congreso el próximo año.

El vástago de la familia Kennedy y novato en política Jack Schlossberg perdió el martes ante el asambleísta del estado de Nueva York Micah Lasher, en una primaria demócrata muy seguida y concurrida por un escaño vacante en el corazón de Manhattan.

Lasher ha pasado su carrera en la política, trabajando para funcionarios electos, incluido el hombre cuyo escaño espera ganar en noviembre, el veterano representante demócrata Jerry Nadler. Acompañado por otra exjefa, la gobernadora Kathy Hochul, y otros políticos del establishment demócrata de la ciudad de Nueva York, Lasher manifestó en su discurso de victoria que buscaba “renovar y recargar al Partido Demócrata en Washington” y demostrar que tiene “nuevas ideas audaces para mejorar la vida de los estadounidenses atribulados y luego cumplirlas”.

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Lasher está bien posicionado para las elecciones generales de noviembre: los demócratas representan dos tercios de los votantes registrados del distrito.

Antes de que se declarara la contienda, Schlossberg había hecho una aparición temprana en su reunión nocturna para seguir los resultados, en un recinto de conciertos de Manhattan, para agradecer a los trabajadores de su campaña y reiterar su mensaje de que los demócratas necesitan presentar candidatos más francos, receptivos e inspiradores “que estén dispuestos a hablar sin rodeos sobre el costo de vida, sobre la corrupción y, sin miedo, sobre la Constitución”.

“No solo necesitamos candidatos más jóvenes. Necesitamos gente diferente”, dijo, y añadió: “a menos que los demócratas aprendan de las señales que se están enviando por todo el país, vamos a seguir perdiendo”.

Aproximadamente una hora después estallaron los abucheos en la sala cuando surgió la noticia de la victoria de Lasher.

La campaña fue colorida y muy disputada, en parte por la atención mediática de Schlossberg como nieto del fallecido presidente John F. Kennedy, pero también porque la contienda se convirtió en una costosa batalla indirecta entre intereses de la inteligencia artificial.

10 Fotos El trágico evento sigue muy presente en la cultura popular.

Schlossberg recibió mucha atención como miembro de una famosa familia política que difundió su propio mensaje “progresista y agresivo” en publicaciones dinámicas y populares en redes sociales, aunque a veces estrafalarias.

“Los simpatizantes no solo me quieren porque soy un Kennedy”, le comentó Schlossberg a The Associated Press a principios de este año. “Les gusto por mi experiencia, mis ideas, y confían en mí porque ven lo que está pasando con sus propios ojos”.

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Pero también enfrentó preguntas sobre su limitada experiencia y sobre su seriedad como candidato. El hombre de 33 años, que tiene un doble título en Derecho y Negocios, trabajó brevemente en la oficina ambiental del Departamento de Estado y ha escrito artículos de opinión política para Vogue. Sostuvo que el dinero familiar le compró independencia respecto de la recaudación de fondos políticos.

Hubo gran cantidad de dinero en la contienda, ya que algunas empresas tecnológicas y de IA se alinearon contra el candidato Alex Bores, un exingeniero de una empresa tecnológica y asambleísta estatal que redactó una legislación a la que muchos en la industria se opusieron. Pero otros pesos pesados de la IA, más favorables a la regulación, respondieron intentando ayudar a Bores.

Los votantes del distrito fueron inundados con folletos por correo y anuncios, en particular sobre Bores y su rival Micah Lasher, otro asambleísta y exasesor de Nadler. Lasher destacó su larga experiencia trabajando en el gobierno para Nadler y otros. Bores se presentó como una cara más fresca que se enfrentó a intereses poderosos.

“No entré en esta contienda para plantear un punto sobre la IA, pero algunas de las personas más poderosas del planeta, un puñado de oligarcas empeñados en impedir cualquier regulación de su industria... decidieron que querían hacer de esta contienda un ejemplo. Fue una pelea enorme y sin precedentes, y no dimos marcha atrás”, expresó Bores en un discurso de concesión.

Junto a la batalla por la IA, la contienda incluyó respaldos enfrentados de Nadler y Carolyn Maloney, la también integrante del Congreso a quien él derrotó en una primaria de 2022 después de que sus distritos, antes vecinos, se combinaran en gran medida por mapas rediseñados. Este año, Maloney respaldó a Bores, mientras que Nadler respaldó a Lasher.

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El candidato George Conway tenía sus propias conexiones políticas, aunque no necesariamente unas que abrazara: exrepublicano, estuvo casado con Kellyanne Conway, exasesora del presidente republicano Donald Trump, antes de distanciarse de ambos. Abogado veterano, George Conway ayudó a crear la organización anti-Trump llamada The Lincoln Project.

Trump se regodeó con la derrota de Conway y lo calificó de “un perdedor trastornado por Trump” en una publicación en redes sociales.

Varios otros candidatos también compitieron por la nominación.