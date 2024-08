SANTAQUIN, Utah. Un niño de 5 años de Utah murió al dispararse accidentalmente con una pistola en un pequeño pueblo al sur de Salt Lake City el jueves, dijo la policía.

El teniente Mike Wall, del Departamento de Policía de Santaquin, dijo a KSL-TV que el niño encontró una pistola de 9 mm en la habitación trasera de su casa y se disparó un solo tiro. Los padres y hermanos del niño estaban dentro de la casa cuando ocurrió el tiroteo, pero no estaban con él en la habitación.

Intentaron reanimarlo hasta que llegaron los servicios de emergencia, pero murió en el lugar. Las autoridades no sospechan que se trate de un crimen, y los investigadores están tratando de determinar cómo consiguió el chico la pistola.

No se dio a conocer ninguna otra información, y un portavoz del departamento de policía no respondió inmediatamente a un mensaje telefónico dejado por The Associated Press el jueves por la noche.

Santaquin está a unos 96 kilómetros (60 millas) al sur de Salt Lake City.